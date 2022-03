Dresden

Hoffnung für von lärmenden Straßenmusikern terrorisierte Anwohner und Anlieger: Am Montag soll eine Vorlage die Dienstberatung von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) passieren, die die Lautstärke der Straßenmusik reglementiert. Das erklärte Hilbert am Freitag vor dem Stadtrat. Die Gremien des Stadtrats könnten zeitnah über die Vorlage debattieren.

Stadtrat lehnt zwei Anträge ab

Der Stadtrat lehnte danach mehrheitlich zwei Anträge zur Straßenmusik ab. Die AfD hatte konkrete Vorschläge unterbreitet, wie die Lautstärke der Straßenmusiker gedrosselt werden kann. Die CDU wiederum forderte die Verwaltung per Eilantrag auf, zeitnah eine Neufassung der Satzung zur Straßenmusik mit Lautstärkeregeln vorzulegen. Dies ist offenbar geschehen, wie Hilbert erklärte.

Von Lärm geplagte Anwohner haben im vergangenen Jahr zahlreiche Petitionen an den Stadtrat verfasst. Der Petitionsausschuss lud im September 2021 Vertreter anderer Städte zu einer Anhörung ein und beauftragte in der Folge die Verwaltung, eine Änderung der Satzung vorzulegen. Mehr als 100 Beschwerden über Ruhestörungen von Straßenmusik waren zuvor im Ordnungsamt registriert worden.

Lautstärke auf 60 Dezibel begrenzen

„Die Überarbeitung ist notwendig“, erklärte Grünen-Stadträtin Kati Bischoffberger. Der Petitionsausschuss habe sich umfassend mit den Petitionen vieler Anwohner der Innenstadt befasst und die Verwaltung beauftragt, Regeln zu erlassen, mit denen die Lautstärke der Straßenmusik auf 60 Dezibel begrenzt werden könne.

Eine halbe Stunde Radau – pro Stunde

Zahlreiche Straßenmusiker sind in Dresden mit mobilen Lautsprechern unterwegs, die einen Höllenlärm erzeugen können. Die zumeist jungen Männer drehen den Lautstärkeregler voll auf und beschallen mit Gitarre und Gesang nicht nur den Platz, auf dem sie spielen, sondern auch das weitere Umfeld. Zahlreiche Anwohner beschweren sich regelmäßig über den Radau, mit dem sie eine halbe Stunde pro Stunde traktiert werden – auch an Wochenenden.

Dissidenten sehen keinen Grund, die Lautstärke zu drosseln

Michael Schmelich (Dissidenten) sieht dennoch keinen Anlass, die Lautstärke der Straßenmusiker zu drosseln. Das ist aus seiner Sicht ein Eingriff in die freie Berufsausübung. Schließlich würden die Straßenmusiker von ihrer Musik leben. Die bisher gültigen Regelungen seien vollkommen ausreichend. Martin Schulte-Wissermann (Dissidenten) meinte, die Stadt solle froh sein über eine vielfältige Straßenmusikszene und diese ausbauen.

„Wir haben eine große Beschwerdelage“

„Wir haben eine große Beschwerdelage. Da kann man nicht so tun, als wenn es nichts gibt. Wir dürfen das Problem nicht kleinreden“, erklärte Hans-Joachim Brauns (CDU). In wenigen Wochen – so die Vorlage die Dienstberatung des OB passiert – hat der Stadtrat Gelegenheit dazu, etwas für die lärmgeplagten Anwohner der Innenstadt zu tun.

Von Thomas Baumann-Hartwig