Dresden

Friederike Kühn (38) und Sohn Eddie (5) sind am Mittwochnachmittag in ungewöhnlicher Mission in ihrem Kleingarten an der Enderstraße in Dresden-Seidnitz. Sie graben Teebeutel ein – zwölf insgesamt, in zwei verschiedenen Sorten: Grüner Tee und Rooibos. Und zwar nicht irgendwie, sondern in genau festgelegter Tiefe, bestimmten Abständen voneinander und an zwei verschiedenen Standorten.

„Bei den Rosen und am Kirschbaum“ erklärt uns Eddie, bevor er mit Unterstützung seiner Mama und mit Hilfe einer kleinen Schaufel loslegt, denn der Fünfjährige durfte sich den Platz, an dem nun gebuddelt wird, aussuchen.

Wissenschaftliches Experiment

Das Ganze ist weder ein geheimnisvolles Ritual, noch glauben die beiden, dass jetzt in ihrem Garten Teebäume wachsen. „Wir beteiligen uns an einem wissenschaftlichen Experiment“, erklärt Friederike Kühne.

Sie hat beruflich mit dem Qualitätsmanagement beim Arbeiter-Samariter-Bund zu tun – also nichts mit Gartenbau und Landwirtschaft. Aber sie ist sehr an Umweltthemen interessiert und in diesem Zusammenhang auf die bundesweite Wissenschaftsaktion „Expedition Erdreich“ gestoßen.

Das Experimentier-Set Quelle: Dietrich Flechtner

Daten über die Bodengesundheit sammeln

Initiiert haben diese das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und das BonaRes – Zentrum für Bodenforschung. Sinn der Aktion ist, Daten über die Bodengesundheit und den Zustand unserer Böden zu sammeln. Und das mit Hilfe mehrerer Experimente.

„Wenn da in ganz Deutschland viele mitmachen, ist das für die Wissenschaftler eine gute Gelegenheit, an viele Daten zu kommen, über die sie sonst nicht so ohne Weiteres verfügen würden“, ist Friederike Kühne klar. Sie findet es sehr wichtig, dass der Boden – also die Erde, von der wir alle leben, – stärker in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird und ein Wechsel vom Raubbau zur nachhaltigen Bewirtschaftung stattfindet.

Deshalb hat sie sich im Frühjahr für die Teilnahme an dem Projekt beworben. „Auch weil man es mit Kindern machen kann. Das ist eine gute Gelegenheit, sie mit praktischen Versuchen an das Thema Umwelt heranzuführen. Man selber wird dabei ja auch nicht dümmer.“ Deshalb beteiligt sie sich seit geraumer Zeit auch an einem europaweiten Saatgut-Zuchtversuch, dessen Ziel es ist, eine bestimmte Salatsorte resistenter gegen Mehltau zu machen.

Mehrere Versuche werden durchgeführt

Teil der „Expedition Erdreich“ ist zudem, den pH-Wert des Bodens zu messen. Außerdem wird die vierköpfige Familie noch anhand einer Rollprobe feststellen, was für eine Bodenart in ihrem Garten vorherrscht.

Doch was soll es bringen, Teebeutel einzugraben? „Die Teebeutel werden genau beschriftet, mit einer Feinwaage gewogen, in acht Zentimetern Tiefe eingegraben – so, dass das Schild, das sich an dem langen Strick befindet, noch aus der Erde guckt – und in drei Monaten vorsichtig wieder ausgegraben“, erklärt Friederike Kühn das Prozedere.

Damit die Teebeutel dann überhaupt noch als solche erhalten sind, bestehen sie aus einem Kunststoffmaterial. Das Aktions-Kit, das Familie Kühn zugeschickt bekam, enthält neben den genormten Teebeuteln, einer Schaufel, einer Feinwaage mit Kalibriergewicht, pH-Teststreifen, Messbehältnissen auch eine genaue Handlungsanweisung, wie mit den Teebeuteln zu verfahren ist. Sie werden vorsichtig wieder ausgegraben, getrocknet und gewogen.

Mit einer Feinwaage wird jeder Teebeutel vor dem Eingraben gewogen. Ebenso nach dem Ausgraben in drei Monaten. Quelle: Dietrich Flechtner

Der Tea-Bag-Index ist gefragt

„Anhand des Gewichtsunterschiedes, der durch die Messungen vor dem Eingraben und nach dem Eingraben erhoben wird, lässt sich dann der ’Tea-Bag-Index’ errechnen“, erklären die Initiatoren der Aktion. Mit Hilfe dieses Indexes und der weiteren erhobenen Daten könnten die Wissenschaftler auf die Zersetzungsrate und die biologischen Aktivitäten im Boden schließen, heißt es weiter.

„Wir sind gespannt“, sagt Friederike Kühn. Wir auch. „Wenn ihr wollt, könnt ihr jeden Tag gucken kommen, was mit den Teebeuteln ist“, bietet uns Eddie an. Geht ja leider nicht, denn jetzt müssen die Tiere und Mikroorganismen im Boden erst mal ihre Arbeit machen.

Von Catrin Steinbach