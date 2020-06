Geheimnisvolle Fraßspuren in Dresdner Gärten: Wem schmeckt Leim und Plastik?

Dresden

Ein angefressener Leimring sowie angefressene Blumentöpfe und Untersetzer im Garten geben zwei DNN-Leserinnen Rätsel auf. Wem schmecken Leim und Plastik, fragen sie sich. „An einem Leimring mit dicken Klebschichten – egal von welcher Firma – sind immer wieder große Fraßstellen zu sehen“, wundert sich Frau Bleier, die mitten in der Stadt wohnt.

An einem Leimring mit dicken Klebschichten sind immer wieder große Fraßstellen zu sehen. Wer hat hier Appetit und was kann man tun? Quelle: privat

Anzeige

Frau Ulbricht, die in einer grünen Gegend umgeben von Feldern zu Hause ist, hat ein ähnliches Problem. Allerdings sind bei ihr Plastiktöpfe und Untersetzer betroffen. „Jedes Jahr im Mai frisst ein Tier nachts unsere Blumentöpfe und Untersetzer an! Die Erde ist vorhanden, die Plasteteile fehlen alle!“ Auch sie würde gerne wissen, was das für ein Tier ist.

Weitere DNN+ Artikel

Ähnliche Probleme? Schreiben Sie uns

Gartenbauingenieur Volker Croy vermutet beim Leimring angesichts des Fraßbildes Schnecken oder Raupen als Übeltäter. Wenn der Ring oder auch der Leim Zellulose enthalte, ziehe das Schnecken an. Auch Raupen kämen infrage, sagt er. Bei den Plastiktöpfen hält er es für möglich, dass der Specht am Werke war. Die Fraßspuren am Untersetzer könnten nach Croys Vermutung auch auf Schnecken deuten. „Da müsste man aber die Materialzusammensetzung des Untersetzers wissen.“ Aber sicher ist sich auch Volker Croy nicht.

Hat vielleicht jemand ähnliche Probleme mit angefressenen Leimringen und Blumentöpfen und hat die Verursacher eventuell beobachtet? Dann schreiben Sie an garten@dnn.de.

Von cat.