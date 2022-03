Dresden

In die Schule gehen, Freunde sehen, ein geregelter Tagesablauf: Was für Dresdner Kinder ganz normal ist, haben die geflüchteten Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine schlagartig verloren. Um sie in ih­rem neuen Zuhause aufzufangen, haben Wissenschaftler und Studenten der Technischen Universität Dresden (TUD) ein Projekt mit dem Namen „Lernwerkstatt“ ins Leben gerufen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Montag bis Freitag können sechs- bis 16-jährige Geflüchtete aus der Ukraine ins World Trade Center an der Freiberger Straße kommen, um Gleichgesinnte kennenzulernen, ins Gespräch zu kommen, zum Basteln, Spielen und Lernen.

Hier geht es nicht um Leistung

Beim ersten Termin am vergangenen Freitag waren bereits 30 Kinder und Jugendliche dabei, viele mit ihren Eltern. „Sie sollen in Dresden ankommen können, eine Tagesstruktur bekommen, ins Tun kommen“, sagt Anke Langner, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt „Inklusive Bildung“ an der TUD und Initiatorin des Projekts. „Und bestenfalls lernen sie auch noch ein bisschen Deutsch.“ Auf dem Plan stehen Handarbeiten, beispielsweise mit der Nähmaschine, und Theaterpädagogik. „Uns geht es nicht um den Ersatz des klassischen Schulunterrichts“, betont Langner. Daher gebe es auch keinen Lehrplan. Vielmehr gehe es darum, dass die Kinder Spaß haben in der „Lernwerkstatt“.

Lehrerin aus der Ukraine hilft beim Dolmetschen

Damit die jungen Geflüchteten mit Anke Langner und ihren Kollegen von der TUD ins Gespräch kommen können, unterstützt die ukrainische Lehrerin Tetiana Bieliaieva das Projekt. Sie selbst ist mit ihren beiden Söhnen aus dem Kriegsland geflohen. Sieben Tage waren die drei von Kiew nach Dresden unterwegs. Gleich nach ihrer Ankunft stand für Bieliaieva fest: „Wir sind nicht zur Erholung hier.“ Stattdessen will sie ihren ankommenden Landsleuten helfen. Am besten gelingt ihr das mit Dolmetschen. Bieliaieva spricht fließend Ukrainisch, Russisch, Englisch und Deutsch.

Therapeuten schauen auf das seelische Befinden

Zusätzlich schauen zwei Therapeuten regelmäßig in der „Lernwerkstatt“ vorbei, sagt Anke Langner. Viele Kinder seien ohne ihre Väter und großen Brüder geflohen. Umso wichtiger sei es, ein Auge auf ihr seelisches Befinden zu haben. Die „Lernwerkstatt“ ist ein gemeinsames Projekt der TUD, der Dresden International University, der Internationalen Sprachschule und dem Europäischen Institut für postgraduale Bildung in Dresden.

Lernwerkstatt: Mo bis Fr, 10 bis 12 Uhr, in den Räumen der TUDAG im World Trade Center (Freiberger Straße 37)

Anmeldung: education.refugee@tu-dresden.de

Von Laura Catoni