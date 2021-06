Gefälschte Briefe im Militärhistorischen Museum Dresden

Dresden

Fälschungen halten Historiker, Archivare oder Museologen regelmäßig auf Trapp. Am Prominentesten dürften wohl die gefälschten Hitlertagebücher sein, die 1983 die Glaubhaftigkeit des Wochenmagazins „Stern“ nachhaltig beschädigt haben.

Jetzt hat es das Militärhistorische Museum (MHM) getroffen: im Rahmen der Ermittlungen wegen des Betrugsverdachts gegenüber der militärischen Sammlungsstätte, wurden bisher mindestens zwei Schriftstücke, die das MHM in den Jahren 2015 und 2016 erwarb, mit hoher Wahrscheinlichkeit als Fälschung identifiziert. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mit. Gegenwärtig prüfen die Verantwortlichen, ob weitere Exponate gefälscht sein könnten. Konkret geht es um Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 stehen sollen – fälschlicherweise Claus Graf Schenk von Stauffenberg zugeordnet.

Eine Fachzeitschrift bringt Licht ins Dunkle

Auf DNN-Anfrage wollten sich weder die Staatsanwaltschaft noch das Museum zu den Ermittlungen äußern. Beide verweisen jedoch auf einen Artikel in der „Militärgeschichtlichen Zeitschrift (Ausgabe 80)“, in dem die beiden Offiziere und Historiker Magnus Pahl und Armin Wagner vom MHM die Untersuchung der Briefe dokumentiert haben.

Vom Juli bis Dezember 2019 hatte das MHM eine Sonderausstellung anlässlich des 75. Jahrestages des Hitler-Attentats gezeigt. Die Ausstellung weckte das Interesse von Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin. Wegen formaler Auffälligkeiten wie abweichenden Unterschriften oder unüblicher Anreden („Verehrter Parteigenosse“ – Stauffenberg war nicht in der NSDAP), wuchs in ihm der Verdacht auf mögliche Fälschungen innerhalb der Sammlung. Er nahm Kontakt zum MHM auf, die die Exponate vorsorglich entfernten. Tuchels Hinweise veranlassten das Museum zu einer intensiven Prüfung und Recherche. Im Februar 2020 schaltete sich auch das sächsische Landeskriminalamt ein.

Bereits zwei Briefe seien zweifelsfrei gefälscht

Laut dem Artikel stellte das Kriminaltechnische Institut fest, dass die Briefköpfe der Dokumente mittels eines elektrofotografischen Verfahrens hergestellt wurden, das erst nach dem zweiten Weltkrieg zum Einsatz kam. Die Briefe seien also zweifelsohne gefälscht.

Wie aber kam das MHM an die gefälschten Dokumente? 2015 war die neubrandenburgische Förderstiftung für Kunst und Wissenschaft mit einem äußerst seltenen Fund an das Dresdner Museum herangetreten. Sie hätten eine Sammlung von Schriftgut zur Thematik „20. Juli 1944“ anzubieten. Ein ungewöhnliches Angebot, denn persönliche Dokumente der Beteiligten haben die Freunde und Familienangehörigen nach dem versuchten Hitler-Umsturz oftmals aus Angst vernichtet. Andere Papiere hat die Gestapo beschlagnahmt und sind daher nicht überliefert.

Ob sich nun weitere Dokumente als Fälschung erweisen, liegt nun in den Händen modernster Kriminaltechnik. Laut Staatsanwaltschaft werden die Ermittlungen noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

