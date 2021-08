Gefährliche Körperverletzung: Mutter rastet auf Dresdner Spielplatz aus

Dresden

Viele Kinder auf einem Spielplatz – das kann prima funktionieren, muss aber nicht. Die Knirpse können noch so nett zusammen spielen – wenn es Gezeter um Eimerchen, Schippchen oder den Platz auf der Schaukel geht, ist plötzlich Rambazamba in der Sandkiste, bis mindestens einer weint. Sandra R. ist zwar schon aus dem Buddelkastenalter raus, hat sich aber auf dem Spielplatz an der Löwenhainer Straße auch nicht gerade erwachsen benommen. Das brachte ihr wegen gefährlicher Körperverletzung einen Platz auf der Anklagebank des Amtsgerichts ein.

„Dein Kind ist dumm!“ – „Und dein Kind ist behindert“.

Sandra R. und Vicky G., die sich schon vorher nicht sonderlich gut verstanden haben sollen, waren an einem Nachmittag im Mai 2020 mit ihrem Nachwuchs auf dem Spielplatz. Die Kleinen spielten zusammen, bis es Zank um ein kleines Auto gab, das beide unbedingt haben wollten.

Da legten die Mütter los: „Dein Kind ist dumm!“, „Und dein Kind ist behindert“. Die Situation schaukelte sich immer mehr hoch und dann lief Sandra R. zur Hochform auf. Sie attackierte ihre „Gegnerin“, stieß ihr, so sagten Zeugen aus, das Knie in die Genitalien, zog sie an den Haaren und würgte sie mit deren Schal.

Vicky sei richtig blau geworden und habe gerufen: „Lass mich los, ich krieg’ keine Luft mehr!“, sagte eine Zeugin aus. Aber Sandra habe immer weiter und fester an dem Schal gezogen. Anwesende trennten die beiden, dann kam die Polizei.

Geringe Hemmschwelle

Das T-Shirt der 25-Jährigen war zerrissen, sie hatte Würgemale am Hals, konnte zunächst kaum schlucken und nur flüstern. „Ich habe noch heute Probleme einen Schal zu tragen“, sagte sie.

Nicht das erste Mal, dass Sandra R. vor Gericht steht, die 29-Jährige ist einschlägig vorbestraft. Sie lässt gern mal die Fäuste sprechen – obwohl sie das vielleicht gar nicht so will. Sie leidet an einer Impulskontrollstörung, ihre Hemmschwelle ist einfach geringer. Dies sei jedoch kein Grund auf andere loszugehen, macht ihr die Richterin klar.

Sandra R. wurde zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt. In die Entscheidung floss ein früheres Urteil – auch da ging es um Körperverletzung und Beleidigung – ein. Die 29-Jährige ist wieder schwanger, will erst ihr viertes Kind auf die Welt bringen und sich dann um eine Therapie kümmern.

Von Monika Löffler