Dresden

Der Politologe Henry Krause ist neuer Vorsitzender im Trägerverein der Gedenkstätte Bautzner Straße Dresden. Das hat der Verein „Erkenntnis durch Erinnerung“ mitgeteilt. Krause löst den ehemaligen Dresdner Oberbürgermeister Herbert Wagner ab, der nicht mehr kandidieren wollte.

Gedenkstätte soll weiter wachsen

„Die Erfahrung der Diktatur kann auch in der Demokratie helfen, Herausforderungen zu bestehen“, betonte Henry Krause. „Deswegen möchten wir die Gedenkstätte als einen Ort des Gedenkens, der historisch-politischen Bildung und der Begegnung kontinuierlich weiterentwickeln.“ Sein Vize wird der aus Münster stammende Jurist Oliver von Gregory sein. Außerdem gehören zum neuen Vereinsvorstand Britta Benkißer, Konrad Felber, Ulrike Gärtner, Franz-Joseph Hille, Heiko Neumann und Ilona Rau.

Zur Person: Von der DDR in die Bundesrepublik

Henry Krause wurde 1963 in Altenburg/ Thüringen geboren. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch in Bulgarien wurde er 1981 verhaftet. Nach dem Ende der Haftstrafe und Entlassung in die DDR konnte er 1984 in die Bundesrepublik Deutschland ausreisen. In Berlin holte er sein Abitur nach und studierte an der Freien Universität Berlin Politikwissenschaft sowie Katholische Theologie. Seit 1997 ist er in verschiedenen Positionen im Dienst für den Freistaat Sachsen tätig.

Krause tritt in große Fußstapfen

Unter Wagner, der während der Wende an der Besetzung der Stasi-Zentrale durch Demonstranten beteiligt war, waren das MfS-Verwaltungsgebäude mit dem Festsaal sowie große Teile des sowjetischen Kellergefängnis („Fuchsbau“) zu einer Gedenkstätte zusammengefügt und zu großen Teilen saniert worden. Zudem hatte er dafür gesorgt, dass dieser Teilkomplex der ehemaligen Stasi-Bezirksverwaltung Dresden unter Denkmalschutz gestellt wurde. Seit diesen Neuausrichtungen haben sich die Besucherzahlen etwa auf 30 000 pro Jahr verdoppelt, teilte der Verein mit.

Von Heiko Weckbrodt