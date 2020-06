Dresden

Die Eröffnung der Gedenkstätte Busmannkapelle am Postplatz ist auf den 9. Oktober verschoben worden. Das teilte Harald Bretschneider von der Fördergesellschaft mit. Grund seien die Einschränkungen für Veranstaltungen wegen Corona. Ursprünglich sollte die Gedenkstätte am 24. Juni eröffnet werden.

Moderne Materialen und Originalteile

Die Gedenkstätte erinnert an die seit dem 13. Jahrhundert errichtete, 1945 zerstörte und 1963 als Ruine abgerissene gotische Sophienkirche; zudem an den Missbrauch von Macht sowie an die Toten aller Kriege, darunter an die Opfer der Bombenangriffe vom Februar 1945. Im Inneren des Glaskubus ist in einer Kombination von modernem Kunststein und Originalteilen die 1400 an die Sophienkirche angebaute Busmannkapelle nachgebildet. Zu den Originalen gehören über 600 Jahre alte Konsolbüsten von Bürgermeister Lorenz Busmann und seiner Frau.

Anzeige

Zur Galerie Die Gedenkstätte Busmannkapelle am Postplatz in Dresden ist mit ihrer Glasumhüllung ein ansehnliches Gebäude geworden. Fertig aber zeigt sie sich immer noch nicht.

Einen dauerhaften Platz bekommen soll auch die rund 400 Jahre alte lebensgroße Sandsteinskulptur des Ecce-Homo-Christus, die seit 1998 in der Kreuzkirche stand. Sie stellt Jesus Christus mit Dornenkrone dar, der nach Geißelung und Verspottung das Todesurteil erwartet. Einst war die auch als „Schmerzensmann“ bezeichnete Figur Teil des Nosseni-Epitaphs, des Grabmals für den Schweizer Bildhauer Giovanni Maria Nosseni (1544-1620). Geschaffen hat sie wahrscheinlich dessen Mitarbeiter Sebastian Walther (1576-1645). Die Errichtung der Gedenkstätte hatte 2008 begonnen.

Weitere DNN+ Artikel

Von gä