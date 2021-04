Gedenkstätte Bautzner Straße öffnet wieder

Dresden

Nach monatelangem Lockdown öffnet die Gedenkstätte Bautzner Straße heute wieder ihre Pforten. Zum Neustart erwartet die Ausstellung „Ästhetik der Überwachung. Artefakte der politischen Kontrolle im fotografischen Bild“ die Besucher.

Erstmals zeigt die Gedenkstätte, einst Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit der DDR, Gegenstände aus ihrem eigenen Sammlungsarchiv. Die Ausstellungsstücke zeugen von der politischen Unterdrückung des totalitären DDR-Regimes, heißt es in einer Pressemitteilung der Gedenkstätte. Parallel dazu zeigt das Kunsthaus Raskolinkow, Böhmische Straße 34, Fotoserien von Valentyn Odnoviun aus der Ukraine und Wolfram Kastl aus Deutschland. Die Motive reichen vom Haarlockenbund bis zum Türspion einer Todeszelle im KGB-Gefängnis. Am 20. Mai und 10. Juni laden Kunsthaus und Gedenkstätte jeweils um 17 Uhr zur Kuratoren-Führung ein.

Am 28. Mai schauen um 19.30 Uhr die Künstler zur Midissage im Raskolnikow vorbei, am Vortag kommen sie in die Gedenkstätte.

Die Doppelausstellung läuft noch bis zum 25. Juni. Besucher müssen sich vorab anmelden und Kontaktdaten zur Nachverfolgung hinterlassen sowie ein tagesaktuelles, negatives Coronatestergebnis vorweisen. Aktuell öffnet die Gedenkstätte Bautzner Straße Donnerstag bis Montag von 10 bis 16 Uhr. Das Kunsthaus Raskolikow öffnet mittwochs bis freitags von 15 bis 18 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 14 Uhr.

Von DNN