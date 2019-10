In Gedenken an die Friedliche Revolution vor 30 Jahren wurde am Dienstag die Plakette „Schwerter zu Pflugscharen“ in Dresden verliehen. Diese erhielten die Schüler der Christlichen Schule Dresden für ihre klimafreundlichen Initiativen. Weitere Ehrungen gingen an das Friedensseminar Königswalde und die Seenotretter von „Mission Lifeline“.