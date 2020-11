Gedenken an Krefelder Opfer der Messerattacke von Dresden

Krefeld/Dresden

Mit einer Gedenkfeier unter freiem Himmel haben etwa 100 Menschen in Krefeld an den 55-Jährigen erinnert, der bei der mutmaßlich radikal-islamistisch motivierten Messerattacke in Dresden ums Leben kam. Teilnehmer legten Grablichter und eine Regenbogenflagge am Portal der Alten Kirche nieder. „ Krefeld ist bunt und hat es heute bewiesen“, sagte Oliver Leist vom Krefelder Christopher Street Day (CSD), der die Gedenkfeier initiiert hatte.

Unter den Teilnehmern war auch Oberbürgermeister Frank Meyer ( SPD). Die Teilnehmerzahl auf dem Platz vor der Alten Kirche war wegen der geltenden Abstandsregeln zum Schutz vor Corona und entsprechenden Stehplatzmarkierungen auf etwa 100 begrenzt.

Homosexuelle mit Messer attackiert

Am 4. Oktober hatte ein Täter in der Dresdner Altstadt nach Angaben der Ermittler unvermittelt auf zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen eingestochen. Der 55-jährige Mann aus Krefeld starb kurz darauf im Krankenhaus. Ein 53-Jähriger aus Köln überlebte schwer verletzt.

Der Täter hatte zunächst unerkannt entkommen können. Tatverdächtig ist ein 20-jähriger Syrer, der am 20. Oktober gefasst wurde. Er sitzt in Untersuchungshaft. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft hat er aus einer radikal-islamistischen Gesinnung heraus gehandelt. „Er wollte die beiden Tatopfer als Repräsentanten einer von ihm als ,ungläubig’ abgelehnten freiheitlichen Gesellschaft auslöschen“, erklärte die Behörde. Der von ihr erwirkte Haftbefehl lautet auf Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung.

Von dpa