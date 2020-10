Dresden

An der Dresdner Uniklinik haben in diesem Jahr bereits 2000 Babys das Licht der Welt erblickt. Die Marke wurde bereits am Donnerstag von der kleinen Helena geknackt, die 3625 Gramm schwer und 52 ‎Zentimeter groß auf die Welt gekommen sei, teilte das Universitätsklinikum am Sonntag mit.

Nach einem ruhigen Sommer mit eher unterdurchschnittlichen ‎Neugeborenenzahlen wurden allein im September 267 Kinder geboren. Das ist nach Krankenhausangaben der zweithöchste Wert in der Geburten-Statistik der vergangenen Jahre.

Zum Stand 1. Oktober kamen an der Uniklinik in diesem Jahr 986 Mädchen und 1014 Jungen zur Welt – darunter 92 Zwillingspärchen und einmal Drillinge. Trotz Corona-Pandemie hätten Väter oder ein anderes Familienmitglied die Mütter im Kreißsaal begleiten können, hieß es. Bisher habe es noch keinen Infektionsfall gegeben.

Von RND/dpa