Dresden

Schon seit 2016 gibt’s im Speisewerk an der Bautzner Straße täglich wechselnden Mittagstisch, Kaffee, Kuchen und hausgemachte Limonaden. Mit den ersten Sonnenstrahlen wurde es also Zeit, den schon längst überfälligen Testbesuch endlich über die Bühne zu bringen. Wir haben Glück und ergattern noch ein Plätzchen. Wie wir erfahren, sind kurz nach zwölf auch alle heute angebotenen Gerichte noch verfügbar.

Drei stehen zur Auswahl: Kartoffeln mit Quark, crunchy Leberwurst und roter Zwiebel (zehn Euro). Pasta mit Rote-Bete-Meerettich-Rahm, Feldgemüse, Mini-Pak-Choi und Parmesan (zehn Euro) sowie Crispy Backhuhn mit Senf, Mayo, Sptzkohl aus dem Ofen und Kartoffel-Waffel (elf Euro). Bestellt wird direkt am Tresen bei Service-Fee Madeleine, die mit dem Lila ihres Haupthaars um die Wette leuchtet und offensichtlich richtig Spaß bei der Arbeit hat, während alle anderen ihre Mittagspause genießen.

Zwischen Industrial Charme und Cozy Homebase

Zugegeben: Das kleine Angebot birgt die Gefahr, dass vielleicht mal so gar nichts dabei ist, das den eigenen Geschmack trifft. Wer auf Nummer sicher gehen will, informiert sich zuvor auf einschlägigen Portalen wie middagstisch.de oder der Speiseplan-App über das tagesaktuelle Angebot. Auch ist man im Speisewerk durchaus engagiert und bemüht sich, im Fall der Fälle aus vorhandenen Zutaten eine Lösung zu kreieren. Wir jedenfalls werden fündig und entscheiden uns für die Pasta sowie das Backhuhn. Dazu ordern wir ein Wasser (zwei Euro für 0,25 Liter) und eine Hauslimo (0,4 Liter für 4,10 Euro) und nehmen am mit bunten Kissen gemütlich dekorierten Hochtisch unweit der Theke Platz.

Das Restaurant in der Dresdner Neustadt hat auch einen Außenbereich und einige Besonderheiten wie Catering und Foodtruck zu bieten. Quelle: Anja Schneider

Lange warten müssen wir nicht, schon erreichen uns eine sehr farbenfrohe Limo und eine kleine Flasche Selters nebst Marmeladenglas. Lustige Idee, ich jedoch mag den leider sehr dicken Rand nicht wirklich, der dem Mundgefühl beim Trinken nicht so zuträglich ist. Dafür ist die Limo schön fruchtig-sauer und bringt Spaß im Glas. Den haben wir auch beim Blickeschweifenlassen: Das Lokal bewegt sich stilistisch irgendwo zwischen Industrial Charme und Cozy Homebase, rustikal wirken die schlichten Dielentische gepaart mit Ziegelwand und grauem Putz. Die gemütlichen Kissen im Blau- und Petroltönen schaffen Heimeligkeit, originelle Lampen und Hängepflanzen bringen zusätzliches Flair. Zum Zeitvertreib für Alleingänger gibt’s Zeitschriften zum Lesen. Wir finden es super und fühlen uns wohl im hummelbrummvollen Laden.

Essen in Rekordgeschwindigkeit fertig

Auf der Angebotstafel wird ausdrücklich auf die Möglichkeit des Vorbestellens via Telefon oder Mail an info@speisewerk.com verwiesen: Wie wir feststellen, ist das ein guter Tipp, denn innerhalb weniger Minuten schrumpft das Angebot zusehens. Zum Backhähnchen gibt es jetzt etwa nur noch Kartoffeln, die Waffel ist aus. Vorbestellen sichert das favorisierte Mittagsmahl, das es auch zum Mitnehmen gibt. Mit der Vytal-App übrigens auch kostenfrei im umweltfreundlichen Mehrweg-Leihbehälter – eine absolut gute Sache, die wir uns merken.

In Rekordgeschwindigkeit erreicht uns schließlich unser Essen: Beide Teller sind ansprechend angerichtet, lediglich die Fülle an Deko-Kräutern ist mir ein bisschen too much. Geschmacklich überzeugt die al dente gegarte Penne – leider nicht selbstgemacht, das hätte bei dem Preis jedoch auch mehr Fragen aufgeworfen als beantwortet. Lecker ist die Nudel allemal, der Bete-Meerrettich-Rahm ist nicht zu dominant und vor allem ersäuft die Pasta nicht in Soße. Sehr lecker insgesamt, auch weil sich das Feldgemüse passend zur erdigen Bete als im wahrsten Sinne bodenständig entpuppt: Geröstete Pastinake, Möhre und Steckrübe muten zwar erstmal eher herbstlich an, schaffen es aber irgendwie trotzdem, den Frühling auf den Teller zu holen und sind echt mal was anderes und für insgesamt zehn Euro ein absolutes Highlight auf dem Mittagstisch.

Ab Ende April/Anfang Mai soll Abendgeschäft starten

Auch das Backhuhn überzeugt mit krosser Panade und saftigem Innenleben, entpuppt sich aber als recht schwer für den Mittag – das hätte die Begleitung jedoch eventuell auch erahnen können. Toll dazu passt dennoch der Spitzkohl, generell ein weithin unterschätztes Gemüse. Zum Backhuhn auf den ersten Blick freilich ungewöhnlich anmutend, wer offen ist und sich überraschen lässt, findet hier aber ein tolles Match vor.

Rinderbraten mit Selleriepürre, Wacholderjus und gebackener Pastinake Quelle: Anja Schneider

Eigentlich sind wir pappsatt, lassen uns vom lila Launemädchen aber gern noch einen Cappuccino aufschwatzen und teilen uns dazu ein Stück Vanille-Cheesecake in Einhorn-Optik. Ich bin ja bekanntermaßen Süßspeisen gegenüber eher zurückhaltend, Cheesecake ist jedoch immer eine Ausnahme wert und die kunterbunte Rainbow-Version sieht einfach zu fancy aus, um sie nicht zu probieren.

Steckbrief Restaurant Speisewerk Adresse Bautzner Str. 71, 01099 Dresden, Tel. 0351 2026 8750 Konzept junge, deutsche, frische Küche mit internationalem Einschlag Extras Catering, Foodtruck ab Mai, mutmaßlich sonnigster Außenbereich der Bautzner Geöffnet aktuell Mo. bis Fr. 11 bis 16 Uhr (Küche bis 15 Uhr) Preise Hauptgerichte ab 10 Euro Gesamtnote (von max. 10) 8,8 Essen: 9 (60 Prozent), Service: 9 (20 Prozent), Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit Der Place to be zur Mittagszeit

Wir sind uns einig: Lecker, auch weil trotz der bonbonbunten Farben die Süße dezent bleibt. Gebacken (bzw. kreiert, denn gebacken wurde bei dem rohen Kuchen mit Keksboden nix) hat das kunterbunte Stück übrigens Madeleine – sie und die beiden Geschäftsführer Stephan Hentschel und Dan Nejka tragen alle aktiv zum Küchengeschehen bei.

Wir sind sehr angetan und kommen sicher nochmal zur Mittagspause rum, denn allein dafür lohnt sich ein Besuch, was auch die vielen Stammgäste bestätigen. Ab Ende April/Anfang Mai soll dann auch endlich das Abendgeschäft starten, außerdem kommt zeitgleich ein Foodtruck mit verschiedenen Standorten ins Spiel. Wir sind gespannt und kommen sicher wieder!

Von Kaddi Cutz