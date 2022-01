Dresden

Das Frühstück gilt allgemeinhin als wichtigste Mahlzeit des Tages – trotz des winterlich-düsteren Morgengraus satteln wir also den frühen Vogel und fliegen auf einen Frühstückstest im Café Milchmädchen an der Grunaer Straße ein. Gut, dass wir reserviert haben, denn der unglaublich niedliche kleine Laden platzt aus allen Nähten. Zunächst bekommen wir einen Platz in der gemütlichen Sofaecke zugeteilt, tatsächlich ist uns das aber etwas zu beengt und naja – auch ein bisschen zu tiefgelegt, immerhin hat das fortschreitende Alter schon fleißig sein Werk an uns verrichtet.

Kurzerhand bekommen wir einen kleinen Tisch am Fenster hergerichtet, wo wir uns deutlich wohler fühlen und vorfreudig das umfangreiche Angebot in Augenschein nehmen. Ohne Kaffee geht natürlich nichts, daher gibt’s als Erstes je einen großen Milchcafé (3,60 Euro). Sämtliche Kaffeespezialitäten werden in der Siebträgermaschine frisch aufgebrüht, die Bohnen stammen, wie auch die heiße Schokolade ( 4,50 Euro) von der familiengeführten Rösterei Mrs. Brown am Dresdner Stadtrand. Der Kaffee überzeugt mit äußerst cremigem und stabilem Schaum und macht auch ansonsten buchstäblich munter. Eine gute Entscheidung, die uns angesichts des allmorgendlich auszugleichenden Koffeindefizits leicht gefallen ist.

Naschkatzen und Stullenfans kommen voll auf ihre Kosten

Beim Frühstück wird’s deutlich schwieriger. Zur Wahl stehen verschiedene Frühstücke, von „klein & süß“ (Croissant. Butter und süßer Aufstrich für 3,90 Euro) über das vegane „Hipsters Delight“ (Brot, Avocado, Hummus, Chia-Kokos-Pudding und Mango-Basilikum-Topping für 8,90 Euro) bis hin zum Modell „Königlicher Morgen“, der mit Brötchen, Brot, Croissant, Räucherlachs, Avocado, Eiersalat, süßen Aufstrichen, Obstsalat und Prosecco oder Orangensaft (19,90 Euro) kaum Wünsche offen lässt, macht hier schon einiges an fertig gebauten Frühstücken Lust auf ein ausgedehntes Morgenmahl.

Süßmäuler können sich an verschiedenen Versionen Milchreis (klein ab 3,70 Euro/groß ab 5,70 Euro) oder an den frisch gebackenen Waffeln (4,90 Euro) mit diversen Toppings (ab 0,50 Euro) naschend betätigen, auf Basis von Porridge oder Joghurt (2,80 Euro) kann aus verschiedenen Zutaten die individuelle Lieblingsbowl kreiert werden – auch vegane Optionen sind ausreichend vorhanden. Fans der klassischen Stulle können etwa beim ofenfrisch belegten Avocado-Sandwich mit Spiegelei (5,90 Euro) kraftvoll oder beim angerösteten Sesambagel (ab 5,50 Euro) zubeißen. Die Begleitung entscheidet sich schließlich für eine der drei „Eierbowls“, in ihrer Version zwei wachsweichen Eiern mit Räucherlachs, Avocado und Senf-Dill (6,90 Euro).#

Liebevoll eingerichtete Location

Beim Reinkommen bin ich bereits von den auf der Tafel angepriesenen „Croffels“ angelockt worden. Dabei handelt es sich um im Waffeleisen gebackene Croissants, die es in einer süßen Version mit Heidelbeeren, Apfel-Zimt-Marmelade und Vanillesoße sowie als herzhafte Variante mit Räucherlachs, Sriracha-Majo und Honig-Dill. Die Croffels kosten jeweils 6,90 Euro und wechseln ca. 14-tägig, wie ich auf Nachfrage erfahre. Ich wage beherzt den herzhaften Versuch, dazu gibt’s noch eine Portion Rührei aus zwei Freilandeiern (2,50 Euro) mit Schnittlauch (+ 0,80 Euro).

Croffel mit Vanillesoße, Apfel-Zimt-Marmelade und Heidelbeeren. Quelle: Anja Schneider

Die Wartezeit vertreiben wir uns mit Klatsch und Tratsch und erfreuen uns an der liebevoll eingerichteten Location, die mit blauweißen Kacheln verzierten Wände des hellen Gastraums versprühen ein heimeliges Flair, das Thema ist getroffen aber nicht überreizt. Apropos Reize: Den Geräuschpegel muss man allerdings mögen, ein dicht gewebter Klangteppich aus angeregtem Geschnatter und Kindergeschrei schwebt über allem und lässt sich nur schwer ausblenden.

Schwierige Situation für die Gastronomie

Wir fühlen uns davon aber allenfalls minimal gestört und freuen uns über den regen Betrieb, der trotz der weiterhin schwierigen Situation für die Gastronomie im Café herrscht – auch wenn der Service damit durchaus vor Herausforderungen gestellt wird. Frühstück ist im Idealfall aber ja auch eher ein Marathon denn ein Sprint, daher sehen wir über längere Wartezeiten und das ein oder andere Missgeschick gern hinweg, zumal die Freundlichkeit aller Mitarbeitenden keinesfalls unter der dünnen Besetzung des Personals leidet.

Der Eingang zum Café Milchmädchen an der Grunaer Straße 27 Quelle: Anja Schneider

Ob das Warten sich gelohnt hat, stellen wir fest, sobald die liebevoll angerichteten Teller auf unserem Tischlein-deck-dich landen. Auf den ersten Blick wirken die Portionen nicht gerade üppig, sind aber zumindest was fürs Auge. Die Eierbowl überzeugt auf ganzer Linie, geschmacklich sind die Komponenten im Zusammenspiel ein Volltreffer, die Eier sind perfekt gekocht und zerfließen zu einem harmonischen Miteinander in der Schüssel. Das Rührei ist hingegen ein bisschen trocken geraten, ich mag es fluffiger, finde es aber dennoch völlig in Ordnung. Das Croffel erweist sich als interessante neue Entdeckung, die wirklich Spaß macht.

Der Lachs ist angegart, das war aber bereits in der Beschreibung so angekündigt und überrascht daher wenig. Die scharfe Sriracha-Majo, die Honigsüße und das frische Hexenkraut passen toll zusammen – als Frühstück ist mir das ehrlicherweise jedoch dann etwas zu heftig, den Croffel-Deckel schaffe ich nicht mehr. Dennoch: An einem verkaterteren Morgen oder als später Nachmittagssnack ist das durchaus mal was anderes. Wir zumindest sind mit dem Milchmädchen formidabel in den Tag gestartet und werden sicher die eine oder andere Frühstücksidee oder auch das Kuchenangebot hier noch ausprobieren.

Von Kaddi Cutz