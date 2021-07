Dresden

Mit den sogenannten Bowls – auf Deutsch schlicht Schüsseln – ist abermals ein Food-Trend über den großen Teich zu uns geschwappt, der binnen kürzester Zeit viele Fans generieren konnte. Wenig überraschend, denn die bunt gefüllten Schüsseln sind unglaublich vielfältig, frisch und lecker und obendrein in den meisten Fällen auch noch gesund.

Anders als das klassische Fast Food sorgen Bowls für eine langanhaltende Sättigung, denn neben reichlich Vitaminen in Form von Rohkost und gegartem Gemüse und einer Eiweißkomponente wandert in der Regel noch eine gute Portion Kohlenhydrate in die Schüssel. An der Königsbrücker Straße verspricht seit vergangenem Jahr das „Happy Bowl“ Schüsselfreude in unzähligen Variationen. Während des Lockdowns gab es nur Take-away, nun kann wieder drinnen und draußen gelöffelt werden.

Bunte Schüsseln aus dem Baukasten

Ich nehme eine Mittagspause zum Anlass, um herauszufinden, wie glücklich ein Besuch im Happy Bowl tatsächlich macht. Bestellt wird direkt am Tresen im sehr hübsch gestalteten Gastraum, der mit seinem hellen Anstrich und viel Grün selbst irgendwie frisch und gesund wirkt. Zur Wahl stehen neben vietnamesischer Phó mit Huhn (8,90 Euro), Rind (9,90 Euro) oder Tofu (8,90 Euro) verschiedene Signature Bowls. Diese sind fix und fertig zusammengestellt und kosten in der Größe L je nach Version zwischen 12,90 und 15,90 Euro.

So richtig überzeugt mich aber keine der Kombinationen, außerdem ist mein Appetit – der knallenden Mittagssonne geschuldet – heute eher klein geraten. Ich entscheide mich also gegen Suppe und die hauseigenen Vorschläge und stelle mir nach dem Baukastensystem selbst eine Bowl aus über 40 frischen Zutaten zusammen. In der Größe M gibt es die Eigenkreation für 9,90 Euro, für die L-Variante muss man 12,90 Euro berappen.

Die Schüsseln lassen sich mit allerlei frischen Zutaten zusammenstellen. Der Gast kann nach dem Baukastenprinzip selbst entscheiden, was er in seiner Bowl haben möchte. Quelle: Anja Schneider

Ein freundlicher Mitarbeiter nimmt sich meiner an und geht einzeln mit mir die Bausteine durch. Das ist auch gut, denn ich muss mich für eine Basis, ein Protein, drei Mix-ins (in der großen Bowl sind es sogar fünf), zwei Dressings und drei Toppings entscheiden. Den Grundstein legen Soba-Nudeln, Salatmix oder – wie in meiner Wahl – Sushireis, auch eine Kombination ist möglich.

Fritz-Limo bis 16 Uhr gratis

Beim Protein kann ich wählen zwischen Lachs, mariniertem Lachs (ein Euro Aufschlag), Räucherlachs, Thunfisch (plus 1,80 Euro), mariniertem Thunfisch (plus 2,80 Euro), Teryaki-Hähnchen, Garnelen und gegrilltem Tofu und entscheide mich für das Geflügel. Fehlt noch Gemüse: Grüner Spargel, Wakame (Algensalat) und japanisches Omelette wandern in meine Schüssel.

Wer sich hier nicht entscheiden kann oder möchte, kann weitere Mix-ins für je 50 Cent wählen. Als Topping wähle ich Granatapfelkerne, Erdnüsse und Lauchzwiebel. Damit die bunte Pracht nicht zu trocken gerät, kommen noch Sriracha-Majo und Sesamdressing dazu. Der Mitarbeiter hat sichtbare Freude daran, die Schüssel zu füllen und überreicht sie mir schließlich mit einem herzlichen Lächeln und den besten Wünschen. Aus dem Kühlschrank darf ich mir außerdem noch eine Fritz-Limo aussuchen, denn die gibt’s bis 16 Uhr zu jedem Essen gratis dazu.

Mit meiner gar nicht so üppig wirkenden Schüssel setze ich mich nach draußen, wo sich vortrefflich das nun wieder bunte Treiben auf der Königsbrücker Straße beobachten lässt. Auch meine Bowl treibt es bunt, meine Zutatenauswahl leuchtet in den schönsten Farben und macht Appetit. Die Zutaten sind frisch und knackig, allein das Teryaki-Hähnchen ist überraschend durchwachsen, was für ein nicht immer angenehmes Beißgefühl sorgt. Auch emulgiert der Algensalat zusammen mit dem Dressing zu einer etwas schleimig-klebrigen Angelegenheit, das trübt die Freude ein bisschen. Hier hätte ich mir einen Hinweis vom Service gewünscht, diese Kombination vielleicht noch einmal zu überdenken.

Mittagspause ohne Tief

Aufgegessen wird trotzdem und siehe da: Trotz der eher übersichtlich wirkenden Portion stellt sich umgehend eine angenehme Sättigung ein. Das Mittagstief bleibt an diesem Tag komplett aus und der Hunger meldet sich erst spät wieder zu Wort. Nächstes Mal werde ich vermutlich eine eigene Kreation lieber noch mal verifizieren lassen und auch insgesamt ist hier noch nicht das Maximum der „Happiness“ erreicht. Grundsätzlich ist das Happy Bowl aber eine schöne Alternative zu allzu schwerer Kost, gerade um die Mittagszeit.

Adresse Königsbrücker Straße 50, 01099 Dresden, Tel. 0351/ 27 58 53 48 Konzept Gesunde Pokebowls und vietnamesische Suppe Extras Mittagsangebot Geöffnet dienstags bis freitags 11.30 bis 21 Uhr, sonnabends und sonntags 16 bis 21 Uhr Preise Suppe ab 8,90 Euro, Bowls ab 9,90 Euro, Kartenzahlung möglich Gesamtnote 7,2 (von max. 10) Essen: 7 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 8 (20 Prozent) Ambiente: 7 (20 Prozent) Fazit Gesunde und leckere Schüsselgerichte mit leichten Tücken

Von Kaddi Cutz