Dresden

Seit 2019 ist das Kastenmeiers – vom Magazin „Der Feinschmecker“ einst als eines der zwölf besten Fischrestaurants in Deutschland ausgezeichnet – nun im Taschenbergpalais Kempinski beheimatet. In Dresden ist Gerd Kastenmeier jedoch schon seit 1995 gastronomisch aktiv, so richtig vorbei kommt man nicht an dem umtriebigen, gebürtigen Bajuwaren – und sei es nur, weil er unverhofft als Leiche im Dresdner Tatort auftaucht.

Trotzdem hat es fast 15 Jahre gebraucht, bis ich einen imaginären Haken hinter dieses Restaurant machen konnte. Zwei davon sind freilich der Pandemie geschuldet, denn so lange versuchte eine Gruppe von fünf kulinarisch versierten Menschen immer wieder vergeblich, am „Chef’s Table“ einen möglichst umfassenden Eindruck der kastenmeierschen Kochkunst zu erhalten.

Gerd Kastenmeier erklärt die Weinbegleitung am Chef’s Table – DNN-Gastrotesterin Kaddi lauscht. Quelle: Anja Schneider

Mehrere Terminverschiebungen später können wir es kaum fassen, nun doch endlich an der großen Tafel direkt neben der offenen Küche Platz zu nehmen. Diese bietet allabendlich nach vorheriger Reservierung Platz für maximal elf Personen – und weil der Name Programm ist, schaut auch der Chef in Gestalt von Gerd Kastenmeier oder Küchenchef Sebastian Strobel regelmäßig auf einen Plausch am Tisch vorbei. Mit der Speisekarte braucht man sich am Chef’s Table indes nicht lang aufzuhalten.

Neun Gänge mit zusätzlichen Gimmicks

Bei einem Glas Ferrari Spumante Rosé stoßen wir auf den lang geplanten Abend an und lassen uns von Gerd Kastenmeier das Konzept erklären. Dieses sieht eine ständig wechselnde Folge verschiedener Überraschungsgänge vor, „Querbeet, alles was wir in der Küche so machen, als kleine Probierportionen“. Was genau an den Tisch kommt, entscheidet die Küchencrew je nach Angebot. Für 69 Euro gibt es sechs Gänge, die sich je nach Appetit und Gusto beliebig aufstocken lassen. Das „einfache“ Neun-Gang-Menü kostet 79 Euro, damit endlich gut wird, was schon so lange währte, lassen wir es heute richtig krachen und entscheiden uns für die exklusivere Version: Neun Gänge mit zusätzlichen Gimmicks wie Kaviar und Trüffel sind mit 99 Euro pro Nase durchaus noch im Rahmen, wie wir finden – so es denn auch mundet.

Durch die Nähe zur Küche kann der Gast am Geschehen unmittelbar teilhaben – das macht es etwas weniger ruhig und gediegen, birgt aber auch großes Unterhaltungspotential und interessante Einblicke in das rege Treiben im Herzen des Restaurants, die man so nicht immer bekommt.

Los geht’s für uns zunächst klassisch mit etwas Brot, Butter, Petersilien-Frischkäse und einem Olivenöl mit Apfel-Balsamico, dazu geräuchertes Zwiebelsalz. Neben dem Pane Maggiore, dem Hausbrot, gibt es als Brot des Monats eine pfeffrige Variante mit Speck, die ebenfalls aus dem Dresdner Backhaus stammt. Als Amuse kommt außerdem ein fein marinierter Avocado-Mango-Salat mit Pulpo vom Löffel – das macht auf jeden Fall schon mal Appetit auf mehr.

Pulpo mit Mango-Avocado-Salat auf dem Löffel. Quelle: Anja Schneider

Darauf müssen wir nicht lang warten, denn sogleich geht es weiter mit gebackener „Fine de Claire“ – Auster mit Süßkartoffelpürre und Lauch-Mayonnaise. Damit gelingt es gar, eine überzeugte Austernskeptikerin in der Runde zu begeistern – der Rest vom Tisch ist auch der puren Variante nicht abgeneigt, zeigt sich aber ebenfalls mehr als angetan von dieser zudem sehr ansprechend präsentierten Version.

Weiter geht’s mit Rindertatar mit cremigem Honig-Senf-Eis, Feldsalat und geröstetem Schwarzbrot (22,50 Euro als reguläre Vorspeise) – nicht ganz so meins, was aber nicht am hier prinzipiell üblichen Verzicht auf Kapern liegt, sondern eher daran, dass ich mit diesem Gericht generell nie so richtig matche. Lecker ist es dennoch, dabei erfreuen wir uns aus der Ferne an der gerade neu gehängten Ausstellung der Bautzner Künstlerin Elke Heber, deren aktuelle Bilder sich dem Gnu widmen.

Gebackene Austern und Rindertatar. Quelle: Anja Schneider

Das sorgt für allerhand Gesprächsstoff am Tisch, vom neuen Wein zum neuen Gang (für die gut ausgewählte Weinbegleitung bezahlen wir 38 Euro pro Person) lassen wir uns jedoch gern wieder in hiesige Gefilde zurückholen und widmen uns vorfreudig dem Meerestier auf unseren Tellern: Es gibt Sashimi vom Lachs mit Nussbutter auf Wakamee. Der Algensalat ist freilich keine sehr überraschende Begleitung zum Fisch, dafür zündet die Nussbutter (Kastenmeier: „Was dem Italiener sein Olivenöl, das ist dem Bayer die Nussbutter) zum Sashimi umso mehr.

Weiter geht’s mit leichten Spaghettini mit schwarzem Trüffel (als Zwischengang regulär 26,50 Euro), darauf folgt pochiertes Ei, Spinat, Kartoffelstampf und Sevruga-Kaviar – letzterer verstört mich geringfügig, da er in der hier gezeigten Präsentation frappierend an Brombeeren erinnert. Mein Gehirn hat mit dieser Transferleistung mehr zu tun als gedacht, gut, dass Kastenmeier es mit allerhand Wissenswertem zu Kaviar im Allgemeinen und den aus Mutzschen bei Leipzig stammenden Fischeiern im Speziellen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Nach diesem Gang stellt sich bei allen Anwesenden urplötzlich ein Gefühl der Sättigung ein – ein Cassis-Sorbet soll es nun richten. Das gibt’s wahlweise mit Sekt oder Wodka, letztere Variante begeistert mich auf ganzer Linie und schafft Platz im Magen.

Das ist auch nötig, denn der nun folgende weiße Heilbutt mit wildem Brokkoli und Trüffelrisotto verlangt seinen Tribut. Mit Recht, denn Halleluja: Dieser Gang ist absolut fantastisch. Der Fisch ist perfekt gegart, wunderbar glasig und alles was man ihm (trotz bereits gut gefülltem Magen) vorwerfen kann ist, dass er sich nach dem Aufessen nicht in Endlosschleife erneut wieder auf dem Teller materialisiert. Auch das Risotto-Monster in mir jubiliert angesichts dieser extrem cremigen, nicht mit Trüffel überfrachteten, kleinen Sensation. Der langsam in Olivenöl und Butter gebratene Brokkoli gerät so fast zur Nebensache, ist als knackig-frische Komponente aber dennoch eine Erwähnung wert.

Steckbrief Kastenmeiers Adresse Taschenberg 3, 01067 Dresden Telefon 0351 4848 8801 Konzept Fischrestaurant, leichte & kreative Gourmetküche Extras xx Geöffnet Mo bis So von 17 bis 23 Uhr Preise Hauptgerichte ab 28,50 Euro Gesamtnote (von max. 10) 9,2 Essen: 9 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 10 ( 20 Prozent) Ambiente: 9 (20 Prozent) Fazit Abwechslungsreicher Querschnitt der Speisekarte mit viel Entertainment und Hintergrundinfos

Irgendwie schaffen wir auch noch die geschmorte Ochsenbacke mit Rotweinjus und einem dazu hervorragend korrespondierenden Rotwein. Kurz vor der Kapitulation wird dann noch mit ordentlich Feuer und Showeffekt eine Ladung Crêpe Suzette mit Rahmeis (für zwei Personen regulär 24 Euro) am Tisch zubereitet. Nun sind wir wirklich pappsatt und rollen behäbig in die Nacht hinein – nach einigen unterhaltsamen Fachsimpeleien und angefüllt mit Hintergrundwissen zu den verschiedenen Produkten und Weingütern durchaus etwas klüger als zuvor und um die Erkenntnis reicher, dass der terminus technicus „Probierportion“ offenbar ein eher dehnbarer Begriff ist.

Von Kaddi Cutz