Dresden

Schon seit etlichen Jahren steht „Petit Frank“ in Pieschen auf meiner kulinarischen To-Do-Liste. Nicht zuletzt deshalb, weil seinerzeit Fernseh-Koch Christian Rach das Restaurant an der Bürgerstraße aufsuchte und dem vormaligen „Ars Vivendi“ zu seinem neuen Namen verhalf. Das ist inzwischen 16 Jahre her, drei der vier von Rach heimgesuchten Restaurants in Sachsen sind passé, einzig Frank Ollhoffs Laden hat sich in der Dresdner Gastrolandschaft fest etabliert. Zeit wird’s also nun, endlich in den Sandsteingewölbekeller herabzusteigen und „den kleinen Frank“ und die Kochkunst seines Chef de Cuisine André Fröbel auf Herz und Nieren zu testen.

Innereien stehen nicht auf der aktuellen Menü-Karte, die Begrüßung durch Frank Ollhoff im bunten Dress jedoch fällt ohne Frage herzlich aus. 25 Plätze gibt’s im Keller, der einen ganz eigenen Charme versprüht – sehr gemütlich, ein bisschen schummerig und zu schauen gibt es ebenfalls allerhand, sowohl im Gastraum als auch bei der schrill bunten Ollhoffschen Garderobe.

Nix mit à la carte

Die tritt jedoch fast in den Hintergrund, denn Frank ist offensichtlich mit ganzem Herzen Gastgeber. Einerseits ist das toll, andererseits nistet sich deshalb ein nerviger Ohrwurm in meinem Oberstübchen ein: Ein singender Kerzenleuchter namens Lumière intoniert inbrünstig „Sei ’ier Gast“ in meinem Kopf, sobald Ollhoff sich unserem Tisch nähert. Das tut er zuallererst mit dem Aperitif, ein Crèmant mit Essenz von der Salatgurke. Der macht richtig Laune und Appetit auf das aktuelle Frühlingsmenü, denn auch wenn es so schön französisch klingt: À la carte kann man beim kleinen Frank nicht bestellen. Zur Auswahl stehen zwei Vier-Gang-Menüs, die einzelnen Gänge lassen sich je nach Gusto kombinieren. Inklusive Weinbegleitung und alkoholfreier Getränke kostet das Rundum-Sorglos-Paket 115 Euro pro Nase.

Nach kurzer Beratung mit der Begleitung steht die Entscheidung: Ich beginne mit einem provenzalischen Gemüsepäckchen auf roter Bete mit Schmand und einem kleinen Salat, mein Gegenüber wählt mit dem Messer geschnittenes Tatar vom Rinderfilet mit Gemüsepommes und gebackenem Bio-Eigelb. Zunächst schenkt Frank aber ein, erklärt ausführlich die Weine und lässt kurz darauf auch die Vorspeisen folgen.

Die sind beide hübsch anzusehen, bei der Deko ist der Chef de Cuisine offenbar übergeschäumt vor Freude, auf beiden Tellern findet sich eine Wolke Aufgeschäumtes – ich persönlich bin nicht der allergrößte Fan davon, aber zumindest ist das eher eine visuelle Frage, geschmacklich leider der Gang darunter nicht. Das Gemüsepäckchen ist knusprig und mit allerhand frühlingshaftem Gemüse gefüllt, ich entdecke Zuckerschote, Paprika, Zucchini, Möhre, Bohne und Blumenkohl, zusammen mit dem leicht zitronigen Schmand und lecker marinierten Salat ist das ein gelungener und frischer Einstieg. Auch mein Gegenüber ist begeistert vom Tatar, insbesondere die Konsistenz des gebackenen Eigelbs sorgt für Euphorie.

Bei der nun folgenden Suppe haben wir uns beide gegen die Version mit Karotte und Curry entschieden und erhalten ein Schaumsüppchen vom ersten Bärlauch des Jahres. Diesen hat Ollhoff höchst selbst an einem geheimen Ort irgendwo im Spaargebirge gepflückt. In ausreichender Menge, denn gespart wurde nicht am Grünzeug, das luftige, mit Schnittlauch und Sprossen garnierte Süppchen ist herrlich cremig und von satter Farbe.

Obwohl die Portionen beim Petit Frank auch in der weiteren Menüfolge eher nicht winzig ausfallen: Hiervon hätte ich durchaus noch mehr essen wollen. Stattdessen erreichen uns erst je ein neuer Wein, dann die Hauptspeisen. Die Begleitung bekommt sous vide gegartes Carré vom irischen Lamm, dazu ein buntes Cassoulet von Bohnenkernen mit Schnittlauch und Bärlauchbällchen. Für mich gibt es gegrilltes Steak vom Yellow-Fin-Thunfisch mit Frühlingsgemüse und sautierten Drillingen.

Es ist angerichtet: André Fröbel ist Chef de Cuisine, bringt aber auch selbst mal den Teller zum Gast, wenn der Chef sich an einem Tisch festgequatscht hat. Quelle: Dietrich Flechtner

Mit Blick auf die Teller stellen wir amüsiert fest, dass der Küchenchef kein Freund des Tiefstapelns ist, die Komponenten türmen sich förmlich vor uns auf. Gekrönt wurden beide Kreationen erneut mit reichlich Schaum – ein bisschen lustig finden wir das schon, aber wie im echten Leben lassen sich offenbar auch hier Schäume einfacher wahr machen als Träume. Für unseren jeweils dritten Gang gilt das jedoch keinesfalls: Das Lamm ist rosa und zart, der Bärlauch macht sich auch als Bällchen gut, ohne vom Cassoulet abzulenken. Mein Thunfisch ist außen angegrillt, innen roh – die Limetten-Olivenöl-Marinade macht eine runde Sache draus, ein schönes und frisches Aromenspiel entfaltet sich da im Mund. Das Gemüse bringt vollends den Frühling in den Keller, vor allem die Radieschen machen Spaß und bringen mit ihrer leichten Schärfe einen schönen Kontrast in das bunte Allerlei.

Als Dessert stehen sogar drei Optionen zur Auswahl. Wir sind schon gut gesättigt und daher froh, uns gegen den französischen Rohmilchkäse entschieden zu haben. Das Gegenüber bekommt Crème Brûlée, wie der Geschmackstest zeigt, wurde diese mit Zitronengras verfeinert, was das Frühlingsthema vortrefflich abbildet. Wie wir erfahren, ist die gebrannte Creme hier immer für eine Überraschung gut und kommt selten in der ursprünglichen Version daher. Der Löffel durchbricht mit hörbarem Knacken die Kruste und übertönt dabei auch den singenden Armleuchter in meinem Ohr.

So kann ich mich mit voller Aufmerksamkeit meinem Dessert widmen. Jetzt heißt es: Aus der Schaum! Stattdessen gibt es luftige Mousse von Mocca und Mascarpone, dazu frische Erdbeeren, einen Hauch Schokolade und ein bisschen Crunch für den Krach. Als erklärte Nicht-Nasch-Cutz kann ich diese Kreation zwar nicht als Kracher bezeichnen – das passiert generell nur äußerst selten – einen schönen Abschluss bildet sie allerdings allemal, auch weil die sehr luftige und cremige Mousse sich nicht wie so oft als Zuckerbombe entpuppt und den Grundzutaten so mehr Raum lässt. Toll dazu auch der Dessertwein, ein 2021 Banyuls Elóre.

Steckbrief Restaurant Petit Frank Adresse Bürgerstraße 14, 01127 Dresden Telefon 0351/821 19 00 Konzept leichte französische Küche als Menü in gediegenem Ambiente Extras Sommergarten, Kochkurse, Catering Geöffnet Mittwoch bis Sonnabend ab 17 Uhr Preise Menüpreis 115 Euro inklusive Weinbegleitung, Aperitif und Softdrinks Gesamtnote 8,4 (von max. 10) Essen: 8 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 10 ( 20 Prozent) Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit Non, je ne regrette rien.

Nach einem rundum schönen Abend und nach der ein oder anderen mit dem sehr unterhaltsamen Gastgeber verschwatzen Bahn – wenn Ollhoff zu lang an einem Tisch verweilt, bringt der Koch das Essen halt einfach selber zum Gast – finden wir dann doch noch den Weg zur Haltestelle. Und sicher auch bald mal wieder dorthin zurück, wo l’arte de vivre nicht nur eine Redensart ist.

Von Kaddi Cutz