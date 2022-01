Dresden

Wilma Wunder residiert nun schon seit einigen Jahren am Altmarkt – das ist keinesfalls übertrieben, denn das in einnehmendem Blau gehaltene Lokal wirkt durchaus ein bisschen palastartig. Das Ambiente ist hip und modern, zu essen gibt’s neben Frühstück und Snacks auch Flammkuchen und „zu Unrecht vergessene Gaumenfreuden“ – wenn man der Karte Glauben schenkt, vor allem also Hausmannskost in modernerem Gewand. Grund genug für uns, zu einem Testbesuch bei Wilma vorbeizuschauen.

Von unserem Fensterplatz aus haben wir einen formidablen Blick auf den Altmarkt, wo pandemiebedingt zwar gerade kein allzu buntes Treiben herrscht, aber dennoch genug, um zu unserer Zerstreuung beizutragen. Wir werfen zunächst aber einen Blick in die uns dargereichten Karten. Gar kein so leichtes Unterfangen, denn wie die Begleitung treffend feststellt: „Hier gibt’s viele Karten für sehr wenig Tisch.“

Sonderwünsche: mal möglich, mal nicht

Die etwas beengte Situation soll uns den Spaß jedoch nicht vermiesen. Das üppige Frühstücksangebot lassen wir links liegen, auch Smoothies und Bowls können uns an dem kalten, frühen Winterabend nicht hinterm Ofen vorlocken. Die Begleitung entscheidet sich als passionierte Pommesverfechterin wenig überraschend für Getrüffelte Pommes mit Hartkäsespänen, Trüffelöl und hausgemachter Trüffelmayonnaise für 6,20 Euro. Gern würde sie auf das Trüffelöl verzichten. Auf Nachfrage ist dies aber nicht möglich, weil „das Öl da ja überall dran ist“.

So richtig verstehen wir nicht die Logik dahinter, aber schon in Alices Wunderland war schließlich mit Logik allein nicht viel zu holen. Leicht irritiert ergänzt sie dennoch ihre Bestellung um das „Ziegenkäse-Avocado-Salatissimo“ (12,20 Euro). Hinter dem ambitioniert klingenden Namen verstecken sich junger Salat mit weißem Balsamico-Dressing, cremiger Ziegenkäse, Gurke, frische Avocado und Apfelspalten, Würfelchen von Roter Bete, Walnüsse und knusprige Flammkuchensticks. Ihr Wunsch nach extra Avocado stößt diesmal auf offene Ohren, „Kein Problem“ heißt es da.

Ich habe Lust auf die schon erwähnten Klassiker der Hausmannskost und studiere das Angebot. Vom Wiener Schnitzel mit Kartoffelsalat, Preiselbeeren und Sardellen-Kapernäpfel-Topping (22,90 Euro) – übrigens auch als „Wiener Art“ und als vegane Version (beide 14,60 Eu­ro) bestellbar, stehen etwa Roulade „wie bei Oma“ mit Speck und Gürkchen, Knopfspätzle, Rotkohl und brauner Rotweinsoße (16,90 Euro), Königsberger Klopse (14,60 Euro) und einige Nudelgerichte zur Auswahl. Ich entscheide mich schließlich für „Wilmas Sauerbraten“ in Rosinensoße mit Kartoffelknödeln von Ursprung, Rotkohl und Apfelkompott (16,90 Euro), außerdem den Beilagensalat für 5,20 Euro.

Dazu bestellen wir je ein Glas „Dreisatz rosé“ (0,2 Liter für 6,20 Euro). Der Wein kommt flott an den Tisch, statt der versprochenen zarten lachsrosa Farbe ist da zwar eher ein Wildlachs im Glas gelandet, aber er mundet dennoch, ist fruchtig und leicht – wenngleich der Weinstein zum Ende die Freude buchstäblich etwas trübt.

Wie Edward Cullen auf einer Waldlichtung

Auch auf unser Essen müssen wir nicht lange warten. Schon bald wird es wieder eng auf dem kleinen Tischchen, weil ich früher gern und viel Tetris gespielt habe, kriegen wir unsere insgesamt vier Teller aber doch ganz gut in Position gerückt. Die Pommes glitzern wie Edward Cullen auf einer Waldlichtung – an Salz wurde nicht gespart bei dieser Portion, der reichlich vorhandene Hartkäse on top trägt auch seinen Teil dazu bei. Auch ist der Trüffelgeschmack wirklich sehr dominant. Dennoch: Die Konsistenz überzeugt nicht nur meine mitgebrachte Pommesexpertin, die Kartoffelstäbchen sind knusprig und halten diesen Eindruck auch sehr lang.

Alle werden sie an diesem Abend aus den schon genannten Gründen aber nicht. Etwas überzeugender präsentiert sich der Salat, wenngleich die Avocado teilweise so hart ist, dass sich kaum ein Unterschied zum grünen Apfel feststellen lässt. Oder wie die Begleitung trocken konstatiert: „Die zusätzliche Avocado ist leider umsonst gestorben.“

Immerhin ist in dem Salat etwas mehr los als bei meiner Beilagen-Version. Da habe ich zwar keine allzu große kulinarische Überraschung erwartet, für den Preis aber doch etwas mehr als den typischen Pflücksalat-Mix, der obendrein nur wenig Dressing zu sehen bekommen hat. Die sehr trockenen Flammkuchensticks haben dadurch auch nur eine sehr begrenzte Daseinsberechtigung.

(K)eine runde Sache: Wilmas Sauerbraten Quelle: Kaddi Cutz

Der Sauerbraten ist dafür schön mürbe, allerdings lässt die akkurat runde Form eher auf ein Convenienceprodukt denn auf hausgemachte Ware schließen. Allzu lang hat man sich in der Küche jedenfalls nicht damit aufgehalten, wie auch die am Fleisch belassene Silberhaut deutlich zeigt – das macht leider keinen Spaß im Mund. Die Klöße sind okay, die sehr hell geratene Soße hat etwas viel Mondamin abbekommen und der recht süße, grob geschnittene Rotkohl ist leider verkocht und mit einer geleeartigen Masse ummantelt. Auch hier fällt es uns schwer zu glauben, dass wir es mit einer hausgemachten Spezialität zu tun haben, davon kann auch die etwas uninspirierte Deko aus reichlich Petersilie und einer unbehandelten Kirschtomate nicht ablenken.

Steckbrief Restaurant Wilma Wunder Adresse Altmarkt 21-23, 01067 Dresden, Telefon 0351 21 63 03 35 Konzept urbane Küche trifft auf regionale und hausgemachte Spezialisten (Franchise) Extras saisonale Specials wie Käsefondue im Januar, Frühstück von Montag bis Sonnabend, Brunch an Sonn- und Feiertagen Geöffnet derzeit tägl. 9 bis 20 Uhr Preise Hauptgerichte ab 10,40 Euro Gesamtnote 5,4 (von max. 10)Essen: 4 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent)Service: 7 (20 Prozent)Ambiente: 8 (20 Prozent) Fazit Hier kann man sich durchaus schon mal wundern.

Alles in allem hatten wir einen okayen Abend in schönem Ambiente, finden aber die von der Karte erweckten Erwartungen auf dem Teller nicht bestätigt. Schade, denn tatsächlich sind die Klassiker der Hausmannskost zu schade, um in Vergessenheit zu geraten. An dieses Erlebnis werden wir uns jedoch wohl auch nicht allzu lang erinnern.

Von Kaddi Cutz