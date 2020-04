Gassigehen ist zurzeit nicht möglich

Dresden

Seit 17. März ist das Dresdner Tierheim aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Die Schließung war eine der ersten Entscheidungen von Florian Hanisch. Denn er leitet die Einrichtung seit 16. März. Trotzdem werden weiter Tiere vermittelt.

Florian Hanisch ist der neue Leiter des Tierheims Dresden. Vor seinem Wechsel in die Landeshauptstadt leitete der gebürtige Klipphausener den Tierpark in Riesa. Seine Ausbildung zum Zootierpfleger hatte er im Zoologischen Garten Dresden absolviert. Danach war er unter anderem als Tierpfleger im Wildgehege Moritzburg tätig. Im Jahr 2018 bildete sich Hanisch zum geprüften Tierpflegemeister ( IHK) weiter. E-Mail-LVD

Wie viele Mitarbeiter betreuen die Tiere und welche Veränderungen haben die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für die tägliche Arbeit gebracht?

Die Belegschaft wurde in zwei Schichten aufgeteilt, so das Woche um Woche fünf Pfleger vor Ort sind. Gassigehen ist zur Zeit nicht möglich. Die Hunde gehen wechselweise in die Ausläufe im Tierheimgelände.

Wie viele Tiere in welchen Arten werden derzeit im Tierheim betreut und gibt es noch freie Plätze?

Zurzeit beherbergt das städtische Tierheim Dresden 38 Hunde, 28 Katzen und 50 sonstige Tiere wie Vögel, Nager und Reptilien. Es gibt noch freie Plätze.

Ist es - seit Corona das Leben bestimmt - vorgekommen, dass Menschen ihr Tier ins Tierheim gebracht haben, weil sie sich fürchten, dass das Tier den Virus auf sie überträgt?

Es wurden bisher keine Tiere aus Angst vor einer Corona-Ansteckung abgegeben.

Das Tierheim Dresden ist seit 17. März geschlossen, Tiervermittlungen werden nur in Ausnahmefällen durchgeführt, heißt es auf der Internetseite der Stadt Dresden zum Tierheim. Was ist in diesem Zusammenhang ein „Ausnahmefall“? Wie viele und welche Tiere wurden seit der Schließung vermittelt?

Vermittlungen von Tieren finden nach telefonischer Absprache statt. Seit Beginn der Einschränkungen wegen Corona wurden 2 Hunde, 8 Katzen und 18 sonstige Tiere vermittelt.

Gibt es jetzt verstärkt Anfragen von Menschen, die vielleicht aus Einsamkeit sich ein Tier zulegen möchten? Welche Tiere finden in der Regel schnell ein neues Zuhause, welche nicht?

Es gab einige Anfragen, und bei echtem Interesse durften die Kunden auch Kontakt zu den jeweiligen Tieren aufnehmen. Viele dieser Interessenten meinten es zwar gut, bedachten aber nicht, wie es weiter geht, wenn sie wieder voll arbeiten und dann zu wenig Zeit für ihr Tier haben. Das betraf vor allem Hunde. Besonders ältere Tiere, welche mit gesundheitlichen Problemen, die eine ständige Medikamentengabe erfordern, oder Tiere mit Verhaltensauffälligkeiten haben es schwer, neue Besitzer zu finden.

Hund „Opitz“ ist der Bewohner, der derzeit am längsten im Tierheim Dresden lebt. Er wurde 2013 vor dem Tierheim ausgesetzt. E-Mail-LVD Welches Tier ist bislang am längsten im Tierheim?

Hund „Opitz“, ein kastrierter Rüde derzeit ca. 8 Jahre alt. Er wurde 2013 vor dem Tierheim ausgesetzt und konnte seitdem nicht vermittelt werden. „Opitz“ ist ein Hund, der erfahrene Halter braucht. Man muss sich bei ihm durchsetzen können. Zeigt man Schwäche, ist er sofort der Chef im Ring.

Hat sich seit der Schließung des Tierheimes etwas an der Spendenbereitschaft der Menschen geändert?

Futtermittelspenden legen tierliebe Menschen vor die Tür des Tierheimes oder es werden Pakete mit der Post zugestellt, die Kunden in Zoofachgeschäften für das Tierheim in Auftrag gaben.

Tiere und Corona Können Haustiere wie Katzen und Hunde SARSCoV-2 auf den Menschen übertragen? „Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass Hunde oder Katzen eine Rolle bei der Verbreitung von SARS-CoV-2 spielen. Bei der Covid-19-Pandemie ist die Übertragung von Mensch zu Mensch ausschlaggebend für die Verbreitung“, informiert das Friedrich-Loeffler-Institut Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, auf seiner Internetseite. Können sich Haustiere bei infizierten Personen anstecken? „Dies ist je nach Tierart nicht komplett auszuschließen. Allerdings bedeutet eine mögliche Infektion von Haustieren nicht automatisch, dass sich das Virus in den Tieren vermehren kann und von ihnen auch wieder ausgeschieden wird (mit z. B. Nasensekret, Hustenauswurf oder Kot). Ausführliche Informationen zum Thema: https://bit.ly/2VEruhl

Von Catrin Steinbach