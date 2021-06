Dresden

Eine einfache Folie hält Rüsselkäfer von Kohlpflanzen fern. Auch eine Falle für Kirschessigfliegen kann man sich in wenigen Schritten selbst basteln. Außerdem sollte ein Marder im Garten willkommen sein, da er ein wichtiger Wühlmausjäger ist.

Tulpen köpfen, sobald sie verblüht sind

Denn die Tulpen stecken sonst viel Kraft in die Samen – und blühen im nächsten Jahr schlechter. Durch den Verlust der Blüte wird auch die Bildung von Tochterknollen und somit das Bestocken angeregt. Die Tochterknollen sind identisch mit der Mutterknolle und somit farbecht. Aus den Samen werden erst nach zwei bis drei Jahren blühende Pflanzen. Eine Einkreuzung kann bunte Mischungen hervorbringen. Für die Vielfalt sind Samen besser. Einige Blüten sollte man im Idealfall zulassen und den Rest entfernen, damit daraus eine ausgewogene Mischung entsteht.

Singvögel füttern

Wenn man die Singvogelfütterung weiter beibehält, können die Erwachsenen Vögel schnell ihre Energiereserven auffüllen und so eine zweite Brut im Juli ernähren. Achten Sie darauf, dass das Futter immer trocken ist und nicht schimmelt. Die Vögel können selbst wählen, was sie brauchen – ob Insekten oder Körner. Notfalls kommen sie ohne zusätzliche Samen aus.

Das aber auch nur, wenn die Vögel ausreichend Insekten finden – und die fehlen momentan. Für gewöhnlich ergänzen Gräser und Wiesenblumen zur Samenreife den Speiseplan der Vögel. In der Stadt gibt es aber kaum noch solche Gebiete. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, die Tiere zusätzlich zu füttern. Dazu eignet sich das „Großsittichfutter“. Es enthält auch Samen für kleine Singvögel, etwa den Zaunkönig.

Unterschlupf für den Marder schaffen

Der Marder ist ein wichtiger Wühlmausjäger im Garten und sollte darum dort auch seinen Platz haben. Weil immer mehr Häuser, Garagen und Schuppen abgedichtet werden, werden die Tiere seltener. In der Natur nisten Marder in Baumhöhlen. Die sind im Stadtgebiet aber eher selten. Als Nistkasten eignen sich geschlossene Marder-Fangkästen mit Bauanleitungen. Lässt man die Falle weg, ergibt das einen einladenden Nistkasten.

Kirschessigfliegen erkennen und bekämpfen

Die Kirschessigfliege verursachte im vergangenen Jahr vermehrt Schäden an Himbeeren, Brombeeren und Wein. Die befallenen Früchte haben nicht nur kleine Maden, sondern schmecken auch nach Essig. Diese Fliege hat mehrere Generationen pro Jahr und vermehrt sich zunehmend. Zu den ersten (meist unbemerkten) Wirten zählen Erdbeeren.

Um die Kirschessigfliege im Garten sicher abzuwehren, sollte die Bekämpfung von der ersten Generation an stattfinden. Füllen Sie Plastik-Wasserflaschen zur Hälfte mit Wein oder Fruchtessig, zur anderen Hälfte Wasser und ein paar Tropfen Seife zu 20 bis 30 Prozent voll. In das obere Drittel stechen Sie mit einer heißen Nadel, einem Lötkolben oder einem glühenden Stock zirka drei Millimeter große Löcher in die Flasche. Die geschlossene Flasche hängen Sie am besten an einen schattigen Ort zu den Pflanzen. Kontrollieren Sie regelmäßig, ob Fliegen damit gefangen werden. Die Kirschessigfliege hat auf jedem Flügel einen großen schwarzen Punkt. Die Flaschen sollten bis zum Herbst am Bestand hängen.

Dahlien aus Stecklingen vermehren

Um Dahlien zu vermehren, schneidet man Triebe auf sechs bis acht Zentimeter Länge ab und entfernt den unteren Bereich von Blättern. Lediglich ein intaktes ausgewachsenes Blatt muss dran bleiben. In steckt man die Triebe in ein Loch ins Stecklingssubstrat und sichert sie mittels Kleingewächshaus gegen Verdunstung. Dazu eignet sich eine durchsichtige Transportkiste. Wachsen die Triebe weiter, hebt man die Kiste vorsichtig an und vergrößert den Spalt von Tag zu Tag, bis die Kiste offen ist. Dann pflanzt man aus. Stecklingspflanzen entwickeln sich meist schon im ersten Jahr zu starken Büschen.

Kohltriebrüssler vorbeugen

An Kohlpflanzen können kleine Löcher auftreten, die von einem tagaktiven Rüsselkäfer stammen. Der Kohltriebrüssler (Ceutorhynchus pallidactylus) ist 2,5 bis 3 Millimeter groß. Er verursacht eher geringe Schäden an den Blättern von Kohlpflanzen – meist unregelmäßige Löcher. Darin können aber Pilzkrankheiten eindringen. Abhilfe schafft eine Folie: Die legen Sie vorsichtig unter den Kohl und klopfen den Käfer darauf. Bei Gefahr lassen sich Kohltriebrüssler fallen. Die gesammelten Käfer ertränken Sie anschließend.

Spezielle Nematoden parasitieren Schnecken

Die Fadenwürmer der Art Phasmarhabditis hermaphrodita befallen Schnecken und deren Eier. Sie sind im Handel erhältlich. Allerdings ist ein Einsatz ohne Bewässerungssystem oder Mulch nicht zu empfehlen. Wenn der Boden austrocknet, gehen sie in ein Ruhestadium und bekämpfen nichts. Daher sollten die Nematoden bei Bodentemperaturen über 25 °C ausgebracht werden. Dazu lässt man den Boden entweder offen liegen oder gießt nur mit lauwarmen Wasser. Die Nematoden sollte man drei bis vier Tage vor der Auspflanzung möglicher Schneckenfutterpflanzen ausbringen. Sie befallen auch die Spanische Wegschnecke, aber keine Weinbergschnecken. Wer den Boden mit Mulch schön feucht hält, kann sie auch dauerhaft etablieren.

Rhabarberblätter als Mulch nutzen

Bei der Rhabarberernte bleiben die Blätter übrig. Die können Sie als flächigen Mulch um um schwache Jungpflanzen auslegen und jung auflaufende Unkräuter unterdrücken. Die Blätter verrotten und geben so später auch Nährstoffe an die Pflanzen.

Puffbohnen entspitzen

Die Spitzentriebe von Puffbohnen entfernen lohnt sich: Die Frucht wird nicht nur größer, sondern dadurch beschleunigt sich auch die Reife.

Tomaten, Gurken und Paprika ins Freiland setzen

Besser spät als nie? Sie können noch immer Tomaten, Gurken und Paprika ins Freiland setzen, wenn Sie es noch nicht geschafft haben. Je später Sie anfangen, desto weniger Ertrag haben Sie, aber es ist immer noch mit guten Erträgen zu rechnen.

Tomaten kann man auch jetzt noch ins Freiland setzen. Quelle: Patrick Pleul/dpa

Zierahorn vor Wind schützen

Oft bekommen der Fächerahorn (Acer palmatum) oder ein aus anderen Ländern stammender Zierahorn gelbe Blattspitzen, die teilweise tief in das Blatt reichen. Diese kommen von Wind und Zugluft. Behandeln kann man das nicht. Darum benötigt der Zierahorn  immer einen windgeschützten Standort. Dazu pflanzt man einen Windschutz oder setzt den Ahorn um.

Ableger und Absenker graben

Lange Neutriebe von Johannisbeere, Stachelbeere, aber auch Himbeere, Minze und anderen Kräutern lassen sich schon jetzt bewurzeln. Suchen Sie sich einen langen Trieb, der bis zum Boden reicht. Graben Sie an der Stelle, wo der Trieb den Boden berühren, wird ein Loch (Absenker) oder einen Graben (Ableger). Ziehen Sie dann den Trieb durch das Loch oder den Graben und beschweren ihn. Alle Blätter in der Erde müssen entfernt werden.

Nun wird Erde aufgefüllt und angegossen. Wichtig ist, dass die Triebspitze an der Erdoberfläche ist. Durch den Erdkontakt bilden sich am Trieb Wurzeln. Die Versorgung erfolgt aber noch über den Haupttrieb. Das ist die sicherste Art der Bewurzelung. Im Herbst graben Sie den Trieb vorsichtig aus, prüfen ihn auf Wurzeln und trennen ihn von der Mutterpflanze ab.

Vogelmiere kultivieren

Vogelmiere ist eine schmackhafte und leicht verdauliche Salatpflanze und reich an Vitamin C. Sie wächst nur auf guten, humosen Böden. Säen Sie die Pflanze an sonnigen, windgeschützten Lagen aus. Bei guter Samenreife erhalten Sie mehr als eine Generation pro Jahr. Das Saatgut kann man kaufen oder alternativ die Pflanzenteile mit Samenkapseln von Bekannten nehmen. Diese legen Sie auf Ihre Beete. Vogelmiere ist auch eine gute Mulchpflanzung unter Tomaten und Kohl.

