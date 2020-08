Dresden

Es fängt mit einem kleinen grau-braunen wässrigen Fleck auf der Tomate an. Und zwar an der Stelle, wo sich die Blüte befand, von der manchmal sogar noch vertrocknete Reste zu sehen sind. Zusehends wird der Fleck größer, erscheint ledrig, sinkt ein. Bald ist von der reifenden Frucht an der Pflanze nicht mehr viel übrig.

Keine Krankheit, gegen die man spritzen kann

Bei dieser Erscheinung handelt es sich um die sogenannte Blütenendfäule. Das ist keine parasitäre Krankheit, sondern eine Störung im Nährstofftransport in der Pflanze, so die Erklärung des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG). Diese Fäule trete bevorzugt an den unteren Fruchtständen auf und sei sortenbedingt, heißt es in einem Gartentipp des Amtes zum Thema.

Betroffene Pflanzen leiden unter Kalziummangel

Befallene Früchte leiden unter Kalzium-Mangel. Auch eine zu hohe Salzkonzentration im Wurzelbereich und starke Schwankungen in der Wasserversorgung können laut Landesamt Ursachen sein.

Deshalb sollte auf eine ausgewogene Wasser- und Nährstoffversorgung geachtet werden. Die Pillnitzer Gartenakademie empfiehlt, beim Auftreten der ersten Symptome Spritzungen mit einer 0,5%igen Kalziumchlorid-Lösung oder im Handel erhältlichen Spezialdüngern, wie z.B. Düngal, vorzunehmen.

Überdüngung kann Fäule fördern

Gartenberaterin Helma Bartholomay ergänzt, dass auch eine Überdüngung mit Stickstoff oder Kali ein Auftreten dieser Fäule fördern könne. „Gegen die Blütenendfäule hilft nur, den pH-Wert des Bodens gut einzustellen. Außerdem hilft eine sehr gleichmäßige Bewässerung. Stickstoff- oder Kali-Überdüngung muss unbedingt vermieden werden. Eventuell kann auch ein spezieller Kalziumdünger eingesetzt werden“, so ihre Tipps.

Gartenbauingenieur Volker Croy ist der Auffassung, dass sich die Blütenendfäule nur mit ausreichend Luftfeuchte bekämpfen lässt. „Mehr Kalzium düngen wird nichts bringen“, sagt er. Doch warum?

Tomaten an geschützterem Standort anbauen

„Durch zu niedrige Luftfeuchte - bedingt durch Zugluft, Wind oder eine offene Lage in Kombination mit dem Wetter – kommt es zu einer Nährstoffmangelerscheinung in den Früchten. Die Pflanze verdunstet durch die geringe Luftfeuchte viel Wasser, der Saftstrom geht hauptsächlich zu den Blättern und die Früchte werden mit Kalzium (Ca) nicht ausreichend versorgt“, erklärt der Gartenbauingenieur. „Der Kalzium-Mangel wirkt sich auf die Zellwände der Früchte aus, diese werden nicht richtig aufgebaut und der Bereich wird ledrig und gummiartig.“

Infolge dessen empfiehlt Volker Croy den Hobbygärtnern, ihre Tomaten vor austrocknendem Wind zu schützen und dafür zu sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit etwas erhöht wird. Doch wie bewerkstelligt man das im Freiland?

Als Erste-Hilfe-Maßnahme Vlies spannen

„Zunächst kann es helfen, die Tomaten gegen austrocknenden Wind zu schützen. Dazu könnte man Gärtnervlies spannen. Ebenso ist eine leichte Schattierung der Tomaten mit Gärtnervlies sinnvoll“, so ein Vorschlag des Dresdner Gartenexperten.

„Wenn es so warum und trocken ist, sollte nicht nur direkt an der Pflanze gegossen, sondern auch der Boden drumherum befeuchtet werden. Allerdings macht das nur bei einer Vliesbespannung Sinn. Bei einer sehr windigen Lage bringt das auch nichts“, argumentiert Volker Croy.

Er empfiehlt, langfristig windbrechende Hecken und Bäume zu pflanzen, damit der Garten nicht austrocknet. „Oder die Tomaten sollten an windgeschützten Stellen angebaut werden.“

Wenn Früchte nicht gänzlich braun sind, kann man sie noch nutzen

Doch kann man Tomaten, die solche braunen Flecken haben, noch verwenden? „Es ist keine echte Fäule. Deshalb kann man die braunen Stellen aus den Früchten schneiden, diese trotzdem essen bzw. zur Saatgutgewinnung nutzen“, so der Gartenbauingenieur.

Von Catrin Steinbach