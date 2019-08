Dresden

Das Immobilienunternehmen Vonovia lädt am Sonnabend von 12 bis 17 Uhr zu einem Nachbarschaftsfest in das Wohngebiet Altenzeller Straße in. Treff für die „ Vonovia Streetart Tour“ ist die Altenzeller Straße, Ecke Leubnitzer Straße. Bei Musik, kulinarischen Angeboten, Workshops mit Künstlern sowie Vorführungen von Sportlern will das Unternehmen die Gelegenheit für einen nachbarschaftlichen Austausch bieten. So können Interessenten bei einem Mitmach-Workshop unter Anleitung der Künstler Graffiti sprühen, heißt es in der Ankündigung des Unternehmens.

Von tbh