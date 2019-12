Futter für 3D-Drucker – Fraunhofer arbeitet an neuen Legierungen

Dresden

Eine neue Werkstoffklasse verspricht viele Innovationen in der Luftfahrt, im Turbinenbau und weiteren Industriezweigen: Hochentropie-Legierungen (HEL) sind Metalle, in denen sich fünf oder mehr Elemente in jeweils ähnlichen Anteilen atomar verbunden haben. Richtig designt, sind sie härter, hitzefester und leichter als Stahl, Aluminium und andere klassische Werkstoffe.

Hochentropie-Legierungen bieten wirtschaftliches Potenzial für Unternehmer

Seit etwa 15 Jahren versuchen weltweit Ingenieure, diese innovativen Materialien zur Serienreife zu führen. Doch Hochentropie-Legierungen sind immer noch zu teuer und schwer zu verarbeiten. Das Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden lädt daher Experten zu einem Symposium im März 2020 ein, um zu demonstrieren, wie sie diese Probleme überwinden können – zum Beispiel durch industriellen 3D-Druck, also „Additive Manufacturing“.

„Wir wollen Grundlagenforscher und Anwender zusammenbringen“, erklärte IWS-Leiter Prof. Christoph Leyens. „Denn wir merken immer wieder: Viele Unternehmen sind sich dieser neuen Werkstoffklasse gar nicht bewusst. Dabei verfügen Hochentropie-Legierungen über großes wirtschaftliches und technologisches Potenzial.“

Hochentropie-Legierungen sind erst seit 15 Jahren in den Fokus von Forschern und Ingenieuren gerückt. Sie können aus Alu, Titan, Eisen, Chrom und Nickel oder andere Elemente bestehen, auch in Kombination mit Stickstoff oder Kohlenstoff – dann entstehen Keramiken.

„Einige dieser Legierungen eignen sich als Hochtemperaturwerkstoffe für Turbinen“, sagt Dr. Jörg Kaspar vom IWS. „Damit können effizientere Kraftwerke und Flugzeuge konstruiert werden, die weniger Gas beziehungsweise Treibstoff verbrauchen. Andere Verbindungen empfehlen sich für den Leichtbau.“ Keramische Varianten könnten die Pressen der Autoindustrie härten.

