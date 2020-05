Fußball – ein Vabanquespiel: Ein Kommentar zur Fortsetzung der Bundesliga-Saison

Dresden

In den Bundesligen rollt ab nächste Woche der Ball wieder. Für Dynamo Dresden bedeutet das: Der Tabellenletzte muss den Klassenerhalt sportlich auf die Reihe bringen. Der (Alb-)Traum Saisonabbruch, bei dem es keine Absteiger gegeben hätte, ist ad acta gelegt. Zuschauen ist nur vor dem heimischen TV erlaubt. Geisterspiele nennt man das. Echt gruselig. Die spannende Frage ist: Wie verhalten sich die Fans? Bleiben sie brav daheim (gut), treffen sie sich in großen Gruppen zum Pay-TV-Gucken (schlecht) oder feuern sie ihr Team zu Hunderten draußen vor den Stadiontoren an (Gau)?

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) geht vom Schlimmsten aus und hatte im Vorfeld angekündigt, das Harbig-Stadion zu sperren. Am Donnerstag dann knickte Hilbert ein, es darf gespielt werden. Die Sorgen bestünden zwar weiter, aber man habe sich im Städte- und Gemeindetag entsprechend geeinigt. Nun müssten Ordnungsamt und Polizei versuchen, Fantreffen zu verhindern.

Tatsächlich löffeln Hilbert und Kollegen eine Suppe aus, die ihnen Bundespolitik und Proficlubs eingebrockt haben. Fußball ist Sportart Nummer 1 – da sagt kein Politiker gerne nein, auch wenn es hier geboten gewesen wäre. Bei allen Lockerungen, die in der jüngsten Vergangenheit beschlossen wurden, lauert hier die größte Gefahr, dass die Ansteckungszahlen wieder außer Kontrolle geraten.

Fans tragen Verantwortung

Denn Fußball lebt von Emotion und Nähe. Wo sonst passiert es, dass wildfremde Menschen sich in den Armen liegen? Eigentlich ja auch ein schönes Bild, in Zeiten einer Pandemie aber nicht gerade dringend empfehlenswert. Dieses Problem hätte natürlich auch ein Stadionverbot nicht gelöst – nur verlagert in Biergärten und Kneipen, wo die Spiele übertragen werden.

Schwer vorstellbar, dass die Fans mit ihrem Team inbrünstig mitfiebern und dabei den nötigen Sicherheitsabstand einhalten oder gar einen Mund-Nasenschutz tragen. Das Ganze ist ein ziemliches Vabanquespiel. Die Fans haben es in der Hand, nein, sie sind in der Verantwortung, das Vertrauen der Politik zurückzuzahlen. Mögen die Skeptiker eines besseren belehrt werden. Wenn nicht, bleibt der Saisonabbruch eine Option.

Ein schönes Wochenende

Ihr Dirk Birgel

Von Dirk Birgel