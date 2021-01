Fürsten aus Sachsen: Im Bann geballter Feuerkraft

Dresden

Drei Jahre ist es her, dass Ronald Lee Ermey starb. Der Vietnam-Kriegs-Veteran und Militärausbilder war der gnadenloseste Grundausbilder der Kinogeschichte: Er war es, der in dem (Anti-)Kriegsfilm-Klassiker „Full Metal Jacket“ den Gunnery Sergeant und Schleifer Hartman spielte und die neuen Rekruten, die er zu „Priestern des Todes“ zu machen gedachte, sprechen ließ: „Mein Gewehr ist mein bester Freund. Es ist mein Leben. … Mein Gewehr ist ohne mich nutzlos. … Ohne mein Gewehr bin ich nutzlos.“

Ob er seine Freude hätte an all den Gewehren, Pistolen und sonstigen Waffen, die demnächst im Langen Gang des Dresdner Schlosses in Augenschein genommen werden können? Kann sein, muss nicht. Einerseits gibt es diverse Ecken in den USA, wo Autoaufkleber mit Sprüchen wie „Wenn Waffen verboten sind, haben nur Gesetzlose Waffen!“ oder auch „Cogito, ergo sum armatus“ (Ich denke, deshalb bin ich bewaffnet) ungemein populär sind, anderseits ließ ja schon Clint Eastwood wissen, dass er es nur im Film in seiner Rolle als Selbstjustiz-Polizist „ Dirty Harry“, nicht im realen Leben, in Ordnung findet, Probleme mit einer 44er Magnum zu lösen.

Anzeige

Umfangreiche Ahnengalerie sollte Herrschaft legitimieren

Viel Freude an Waffen hatten definitiv Sachsens Kurfürsten. Nicht alle, aber die meisten. Waffen waren eine wichtige Facette adliger Kultur, sie fungierten als Kostüm oder modisches Accessoire, sie standen sowohl unter dem Einfluss wehrtechnischer Entwicklungen wie auch allgemeiner Modeströmungen. Daher veranschaulichten sie nicht zuletzt den gesellschaftlichen Rang ihres Trägers. Der historische, technische, ästhetische und emotionale Wert machte die Waffe zu einem begehrten Sammlungsgegenstand.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein besonders großer Waffenfan war Kurfürst Friedrich August II., der als König von Polen als August III. verbucht wird. Als er seinem Vater August den Starken auf dem Thron folgte, befanden sich etwa 1000 Gewehre und Pistolen in der Gewehrgalerie im Langen Gang. Gut 30 Jahre später, zum Zeitpunkt seines Todes 1763, hatte sich die Zahl der Feuerwaffen fast verdoppelt, wie Gernot Klatte in der Ausgabe 4/2020 der Dresdner Kunstblätter festhält, in der die Gewehrgalerie im Fokus steht.

Demnächst steht dieser beidseitig durchfensterte Korridor mit seiner Breite von fünf Metern und Länge von 100 Metern umfassend saniert wieder Besuchern offen – wer sich vorab ein paar Grundkenntnisse aneignen will, ist mit dieser durchaus auch für Pazifisten geeigneten Publikation bestens beraten. Die Beiträge stellen die Gewehrgalerie in ihrer historischen und künstlerischen Vielseitigkeit vor.

Dirk Syndram, der Direktor des Grünen Gewölbes und der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, skizziert die Baugeschichte, Angelica Dülberg stellt die italienischen Vorbilder für die monochrome Außengestaltung von Stallhof und -gebäude sowie die komplexe Ausmalung des Langen Ganges durch Heinrich Göding d. Ä. und seine Werkstatt vor.

Friedrich August der II. ließ Langen Saal zur Gewehrgalerie umbauen

So waren an der Stallhofseite etwa über den Arkaden des Langes Ganges Jagdtrophäen und farbig gefasste Wappen des wettinischen Hauses angebracht. Im Langen Gang selbst schufen Göding und seine Gehilfen 46 überlebensgroße, überwiegend fiktive Bildnisse der Wettiner, angefangen mit dem sagenhaften Herrscher Hardarich (um 90 v. Chr.) bis zu Kurfürst Christian I. Wie Dülberg vermittelt, war die wettinische Ahnengalerie Gödings, die die hohen Ansprüche von Christian I. demonstrierte und seine Herrschaft über das Kurfürstentum Sachsen legitimierte, „eine der umfangreichsten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“.

Bild von Kurfürst Christian I. um 1730 in einer alten Sammlung von Bildnissen sächsischer Herrscher. Quelle: Dresdner Kunstblätter 4/2020

Es war dann Friedrich August II., der den Langen Saal mittels entsprechender kleinerer und größerer Baumaßnahmen zur Gewehrgalerie umfunktionieren ließ. Nicht nur Gemälde, auch Gewehre hatten es ihm angetan. Er kaufte fleißig moderne wie „antique“ Büchsen, Flinten und Pistolen, etwa auf der Leipziger Messe, erhielt viele Schießeisen aber auch zum Geschenk. Von Familienmitgliedern, adligen Standesgenossen, nicht ganz so erlauchten Gästen des Hofes oder auch Hofbediensteten.

Eine wichtige Rolle spielten einige „Verlassenschaften“ verwandter und anderer Fürsten. Die bedeutendsten Zugänge stammen von ausgestorbenen albertinischen Sekundogenitur-Herzogtümern. Als etwa Herzog Heinrich von Sachsen-Merseburg in die ewigen Jagdgründe eingegangen war, fielen neben einem Waidbesteck und einem Kugelkasten waffentechnisch 58 Gewehre und 16 Pistolen als Erbschaft an Friedrich August II., darunter bedeutende Werke von Merseburger Büchsenmachern wie Johann Fischer und Christian Herold. Drei weitere wichtige Konvolute bildeten die Verlassenschaften des Herzogs Friedrich Ludwig von Württemberg-Winnental und des Fürsten Günther I. (XLIII.) von Schwarzburg-Sondershausen sowie Ankäufe aus dem Nachlass des Oberforstmeisters Lothar von Bomsdorff.

Nachtschießen war am Dresdner Hof ungemein populär

Ein Aufsatz von Stefano Rinaldi ist dem Scheibenschießen als höfischem Divertissement (Veranstaltung) gewidmet. Die spektakulärste Form des Scheibenschießens war das am sächsischen Hof ungemein populäre Nachtschießen – worunter kein „Gunfire“ bei stimmungsvollem Kerzenschein zu verstehen ist. Der Name rührt vielmehr daher, dass jeder Treffer automatisch durch einen Mechanismus an der Scheibe das Abfeuern einer Feuerwerksrakete auslöste.

Eingestreute kurze Beiträge vertiefen die Ausführungen. Mal wird ein edelsteinverziertes Prunkgewehr des Dresdner Meisters Christian Herold en detail vorgestellt, mal wird die Feuerwaffensammlung der Kurfürstin Maria Antonia ins Gedächtnis gerückt, die eine „kleine, aber höchst qualitätvolle“ Sammlung an preziösen Jagd- und Prunkfeuerwaffen ihr eigen nannte (offenbar genügten ihr die üblichen Waffen einer Frau nicht). Diese Sammlung wurde nach ihrem Tod 1780 in die Gewehrgalerie eingegliedert.

Der Büchsenmacher Johann Christoph Stockmar schuf um 1742/44 diese aparte Steinschlosswaffen-Garnitur. Quelle: Dresdner Kunstblätter 4/2020

Ein anderer Kurzbeitrag rankt sich um Porträts Augusts III. auf Feuerwaffen der Rüstkammer, vorgestellt wird aber auch eine Serie von Blasrohren Augusts des Starken. Wer nun an Waffen von Indianern aus dem Amazonasgebiet denkt, liegt falsch. Diese Blasrohre – ein Dutzend Stück – ließ Sachsens Landesherr aus Stahl anfertigen, erstmals beschrieben sind sie 1730 im Inventar der Büchsenkammer im Jägerhof. Dort heißt es, Johann Andreas Ziegler, Oberaufseher der Hofjägerei, habe die Waffen in Olbernhau (einem Zentrum sächsischer Büchsenmacherkunst) bestellt.

Apropos Inventar: Wie Stefano Rinaldi auch wissen lässt, war das 1730 begonnene Jägerhof-Inventar erst am 30. Januar 1733 komplett, und hätte „zu Ihro Königl. Majth. Hohen Händen“ übergeben werden können. Aber August der Starke starb zwei Tage später in Warschau – friedlich im Bett, was ob des massiven Gebrauchs von Schusswaffen damals in Kriegen nicht jedem vergönnt war, schon gar nicht den Untertanen eines Fürsten.

Staatliche Kunstsammlungen Dresden (Hg.): Gewehrgalerie. Dresdner Kunstblätter 4/2020, Sandstein Verlag, 96 Seiten, 5 Euro, ISBN 978-3-95498-576-0

Von Christian Ruf