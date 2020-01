Fürs Klima: Dresden will städtische Gebäude begrünen lassen

Jens Besser ist Streetart-Künstler. Bekannt ist er vor allem für seine großformatigen Wandbilder, die in Dresden, inzwischen aber auch an vielen anderen Orten der Welt zu sehen sind. Weniger spektakulär mutet derweil sein Atelier an. Doch hinter der grauen Tür in einer unscheinbaren Platte in Löbtau eröffnet sich eine Welt mit vielen Farben.