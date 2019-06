Dresden

Dass sich Sandstein im Laufe der Jahre immer dunkler verfärbt, ist in Dresden weithin sichtbar. Auf die Frauenkirche hat das eine besondere Auswirkung, denn die Kuppel der Kirche ist im Licht der Strahler am Abend nicht mehr gut genug zu sehen. Durch die dunklere Farbe sinke die Fähigkeit der Kuppel, das Licht zu reflektieren, erklärt der verantwortliche Architekt Thomas Gottschlich. Deshalb werden jetzt insgesamt 40 Leuchten ausgetauscht, wobei man von alten Hallogenlampen auf moderne LED-Technik umsteigt.

Deren präzisere Einstellung werde die mangelnde Reflexion ausgleichen, sagt er. Die Arbeiten finden am Laternenschaft, den Treppentürmen und den kleinen Kuppelgauben (Dachaufbauten mit Fensteröffnungen) statt. Insbesondere für letztere müssen die zuständigen Fachleute höhentauglich sein, schließlich hantieren sie in fast 60 Metern Höhe auf engem Raum außen an der Kuppel. Die Arbeiter sind über Seile abgesichert, jeder von ihnen hat bereits Erfahrungen mit dem Klettern.

Preiswert ist der Umbau mit Kosten in Höhe von 82 000 Euro nicht. Um die Gelder einzuwerben startete die Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche e. V. einen Spendenaufruf. „Wir sind hoch erfreut, dass 1 200 Freundinnen und Freunde der Frauenkirche unserem Ruf gefolgt sind“, erklärt Geschäftsführer Andreas Schöne. Auch die Stiftung Frauenkirche Dresden zeigt sich dankbar: „Es ist berührend, den gemeinschaftsstiftenden Geist der Frauenkirche zu erleben. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern der Gesellschaft zur Förderung der Frauenkirche ausdrücklich für ihr Engagement“, betont die kaufmännische Leiterin Maria Noth. Die Kosten können von den gesammelten Spendengeldern vollständig gedeckt werden.

Die seit Anfang Juni laufenden Umbauarbeiten sollen bereits ab Mitte nächster Woche beendet sein. Dann erstrahlt die Dresdner Frauenkirche in neuem Glanz.

Von Carl Gruner