Für dieses kleine Museum in Dresden fließen jetzt 50 000 Euro

Mit 50 000 Euro unterstützen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Kulturstaatsministerin Monika Grütters (beide CDU) das landwirtschaftliche Kleinbauernmuseum Dresden-Reitzendorf. Das Förderprogramm richtet sich gezielt an landwirtschaftliche Museen in Städten und Gemeinden mit bis zu 30 000 Einwohnern oder Orten mit ländlichem Charakter.

Ausstellung wird deutlich aufgewertet

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lars Rohwer erklärte: „Für das Kleinbauernmuseum sowie die dahinterstehenden Ehrenamtler ist die Förderung des Bundes enorm wichtig. Denn durch diese Mittel wird die Ausstellung deutlich aufgewertet und das kulturelle Angebot vor Ort gestärkt.“ Rohwer betonte, dass die Förderung gerade in der aktuellen Situation eine elementare Investition in die oft von ehrenamtlich Engagierten getragenen Vereine und Initiativen der landwirtschaftlichen Museen sei.

Die Unterstützung der Landwirtschaftsmuseen in ländlichen Räumen ist Teil des „Soforthilfeprogramms Heimatmuseen und landwirtschaftliche Museen 2021“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM). Damit können die vielfach ehrenamtlich getragenen Museen in ländlichen Räumen ihre Arbeit auch in Zukunft aufrechterhalten.

Von Thomas Baumann-Hartwig