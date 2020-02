Unplugged im Sitzen: Das Konzert der Spider Murphy Gang krankte am falschen Konzept

Dresden

In einem Bierzelt funktioniert so etwas bestimmt. Vielleicht hätte es auch im nicht-bestuhlten Alten Schlachthof geklappt – so aber nicht. Die Spider Murphy Gang, bayerische Urgesteine und erfolgreich unterwegs seit Ende der 70er Jahre, spätestens aber seit dem Riesenhit „Skandal im Sperrbezirk“ von 1981, spielen auf ihren aktuellen Konzerten weniger ihre Neue Deutsche Welle-Hits als vielmehr Rock’n Roll. Klassischen, in Form von Coverversionen, und bayerischen, der sich dann musikalisch genauso anhört, aber einen unverständlichen Text hat.

Da kommt erst recht kein Sex-Appeal rüber

Das Ganze läuft unter „unplugged“, weil im Kontrast zur Viererformation der Anfangs- und Erfolgsjahre nun mit Ludwig Seuss ein Klavier- und Akkordeonspieler dabei ist und mit Otto Staniloi ein Meister der Saxofone, der Tuba, der Querflöte. Und Dieter Radig Percussions hinzufügt. Günter Sigl, Barney Murphy und Willie Duncan „nur“ ihre Akustikgitarren und die Akustikbassgitarre elektronisch verstärkt haben. Und die Drums von Andreas Keller – ach, egal. Vermutlich auch, weil die alten Herren die meiste Zeit sitzen. Wie eben das Publikum auch. Und hier liegt das Problem: Diese Musik wird heute als reine Tanzmusik wahrgenommen – da gibt es nichts Gefährliches, Subversives mehr wie zu Elvis-Zeiten, da kommt erst recht (sorry!) kein Sex-Appeal rüber, wenn die Stücke von Männern in jenem Alter in der Art und Weise performt werden. Und dann kann man sich noch nicht einmal dazu bewegen? Sondern muss still dasitzen im großen, etwa dreiviertel ausverkauften Saal – in dem noch dazu nach einigen Minuten das Heizen eingestellt wird, es also sehr schnell richtig unangenehm kalt wird?!

Mäßig witzige Ansagen und Coverversionen

Und wo dann Günther Sigl, Sänger und Chef der Gang, sein Programm, das vermutlich in Hunderten von (nicht bestuhlten?) Konzerten erprobte Bandprogramm routiniert abspielt, zwar hin und wieder ironische Bemerkungen über die „Ekstase“ des Dresdner Publikums macht, aber nicht realisiert, dass er selbst zur fehlenden Begeisterung beiträgt, wenn er unter den herrschenden Bedingungen auch noch regelmäßig längliche, nur mäßig witzige Ansagen zwischen die rhythmischen Stücke einbaut, anstatt den Dampfer einfach mal ein bisschen Fahrt aufnehmen zu lassen. Wobei der pflichtgemäße häufige Hinweis auf Dresden, wo sie das erste Mal waren – egal ob es nun inhaltlich passte – nicht fehlen durfte.

So fühlen wir uns sehr früh, als hätten wir eine „Überdosis Rock’n Roll“, womit der Abend eröffnet wurde; mussten aber danach noch in die „Rock’n Roll Schuah“ steigen und dann den Reim der Ballade „Rosmarie“ – „Rosmarie – i steh auf di“ – ertragen. Elvis’ erste Single „It’s Alright, Mama“ wird übergeleitet in ein dankbar aufgenommenes „Schickeria“ – endlich einer der Songs, für die die Gang zu Recht populär wurde: etwas mit Schwung und einer Prise subversivem Humor. Mehr hatten wir ja gar nicht erwartet von diesem Abend. Prompt gibt es Begeisterungspfiffe aus dem Publikum. Auch „Sommer in der Stadt“, „Pfüati Gott Elisabeth“ und „Große blaue Augen“ haben zumindest einen eigenen Rhythmus, eine eigene Stimmung. Und: Pause.

Zwei Stunden im Eiskeller

Danach folgen fast nur noch Coverversionen. Und wenngleich „ Johnny B. Goode“ in einer verlangsamten Version, mit Ian Anderson-Touch dank Otto Staniloi an der Querflöte, etwas hat, ist insgesamt der Eindruck à la Grönemeyer: Was soll das?

Günther Sigl hat noch nicht einmal eine Gesangsstimme, die diese alten Rock’n Roll-Klassiker gut rüberbringen würde, und so versandet alles trotz sehr guter Gitarrenparts von Barney Murphy und immer wieder interessanten Blas-Einsätzen von Otto Staniloi ziemlich. „Skandal im Sperrbezirk“ wird in einem Zugaben-Medley mit „Rock Around the Clock“ verwurstet und kommt so auch überhaupt nicht zur Geltung – und wir sind letzten Endes froh, nach zwei langen Stunden im Eiskeller sitzend, wieder nach Hause zu fliehen.

Von Beate Baum