Dresden

Wegen Betruges, Inverkehrbringen von Falschgeld und Diebstahl ist ein 35-Jähriger vom Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Zudem wurde seine Unterbringung in einer Entzugsanstalt angeordnet. Silvio S. hatte zwischen 2016 und 2018 in Dresden und Meißen Falschgeld, bevorzugt „falsche Fünfziger“, unter die Leute gebracht. Silvio S. drehte die Blüten vor allem älteren Leuten an. Er bat Senioren in Parkhäusern, Einkaufszentren oder Bahnhöfen, ihm die Scheine zu wechseln, da er dringend kleineres Geld brauche. Die gutgläubigen Rentner halfen ihm und waren dann die Angeschmierten, wenn sie damit bezahlen wollten und man ihnen sagte, dass dies Falschgeld sei.

Oft wurde der Schwindel aber auch vom Verkaufspersonal in den Geschäften spät oder gar nicht bemerkt und das Falschgeld zur Bank gebracht. Erst dort wurden dann die Blüten enttarnt. Die Scheine waren wirklich gut gemacht.

Angeklagt war auch gewerbsmäßige Geldfälschung. Die Staatsanwaltschaft war zunächst davon ausgegangen, dass Silvio S. das Falschgeld selbst hergestellt hat. In seiner Wohnung wurden mehrere falsche Scheine gefunden. Dies konnte ihm jedoch in der Verhandlung nicht nachgewiesen werden und er hatte sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Der 35-Jährige war früh auf die schiefe Bahn und mit Crystal in Kontakt gekommen. Therapien brach er regelmäßig ab. Um die Drogen finanzieren zu können, beging er Straftaten und landete auch im Gefängnis. 23 Eintragungen zieren sein Strafregister, vor allem Diebstähle. Zwei waren auch in diesem Prozess angeklagt. In die Entscheidung des Landgerichts flossen noch zwei frühere Urteile ein, auch da ging es um Diebstähle.

