Fünf Dozenten stellen in der Hochschule für Bildende Künste Dresden aus

Dresden

„Surreale Maßnahmen für surreale Zeiten“ ist die aktuelle Ausstellung in der Hochschule für Bildende Künste Dresden untertitelt. Wer hätte zur Eröffnung gedacht, wie brisant dieser Untertitel nur wenige Wochen später sein würde. Coronabedingt wurde die ursprünglich im April schließende Ausstellung nun noch bis 28. Juni verlängert.

Dem Zufall geschuldeten kuriosen Verbindungen

„Cad.Ex. 2020“ ist die Präsentation von fünf aktuell beziehungsweise neu lehrenden Künstlerinnen und Künstlern an und in dieser Kunstschmiede überschrieben. Dieser wie ein falsch geschriebenes französisches Geschenk wirkende Überbegriff ist die Abkürzung für Cadavre Exquis und tatsächlich dem Französischen entlehnt. Er bezieht sich auf eine vor einhundert Jahren von André Breton und den Surrealisten entwickelte spielerische Methode, bei der dem Zufall großer gestalterischer Raum eingeräumt wird. Ein heute noch unter Kindern verbreitetes Spiel, bei dem mehrere Spieler nacheinander und in Unkenntnis voneinander auf einem gefalteten Papier Wörter schreiben oder Linien zeichnen. Final gelesen oder angeschaut, ergibt sich ein Satz oder eine Zeichnung kuriosen Inhalts. Das Spiel verdankt seinen Namen einem der ersten auf diese Weise erzielten Sätze: „Le Cadavre-exquis-boira-le-von-noveau“ (Der köstliche-Leichnam-wird-den-neuen-Wein-trinken).

Für den Einladungsflyer zur Ausstellung bat Kuratorin Susanne Greinke die fünf Lehrenden Nevin Aladag, Christian Henkel, Anton Henning, Anne Neukamp und Susan Philipsz um jeweils eine Zeichnung im Sinne des Spieles Cadavre Exquis. Ansonsten sollten die Beteiligten je einen der fünf Ausstellungsräume völlig unabhängig voneinander bespielen. Ein Mit- und Nebeneinander ganz im Sinne des Leitbildes der Dresdner Hochschule. Und mit dem Zufall geschuldeten kuriosen Verbindungen, ganz im Sinne André Bretons.

Materialschlacht vs. Minimalismus

Zwei Männer, drei Frauen. Die Künstler feiern wilde Materialschlachten. Man sollte nicht durch Pentagon und Bibliothek wanken, sonst läuft man Gefahr, die Kunst zu touchieren. Die Künstlerinnen hingegen üben sich in Zurückhaltung in dieser Ausstellung. Minimalistisch, konzentriert. Auf einen Kerninhalt und seine Form fokussiert.

Anton Hennings Raum steht voller Podeste, Lampen und Möbel. Lassen Sie sich durch die Fülle nicht abschrecken und steuern Sie im Pentagon auf das Zentrum mit dem aus Sockeln errichteten und mit einem Surfboard bedeckten Turm zu. Dieser ist ein Porträt eines Surfers. Erschließen Sie sich von der Mitte aus das Pentagon, und Sie werden Hennings Konzept und weitere Porträts, Interieurs und Pin-Ups entschlüsseln.

Anton Hennigs „Dresden Suite No. 1“ Quelle: Andreas Seeliger

In der Bibliothek finden Sie gezimmerte Körper von Christian „Henk“ Henkel. Auf den ersten Blick eine Reminiszenz auf die mit der Hochschule verbundenen Namen Thomas Scheibitz und Frank Nitzsche. Doch betrachtet man die grob getischlerten Formen aus der Nähe, scheinen sie flüchtig entstanden, fehlerbehaftet, unkorrekt bemalt und unsauber verarbeitet. Das hat jedoch nichts mit mangelnden Fähigkeiten und Fertigkeiten des Künstlers zu tun, nein, gerade hier ist die künstlerische Qualität Henks zu finden, das ist sein Konzept, darin liegt seine Präzision.

Ein weiteres Kuriosum, von dem der Autor noch nicht so recht weiß, wie er es bewerten soll, ist der Umstand, dass gleichzeitig eine aus einer Stelle scheidende sowie die dahin neu berufene Lehrkraft nebeneinander ausstellen. Es geht um die Professur für Malerei, Grafik und andere Medien der Bildpoesie, die von 2004 bis 2018 Peter Bömmels innehatte, der es auf geniale Art und Weise verstand, nicht aufzufallen. Die Fachklasse wurde seit 2018 von Anton Henning geleitet und wird im Oktober 2020 von Anne Neukamp übernommen. Nun vermittelt die Ausstellung jedoch das Bild, dass Anton Henning durchaus in der Lage wäre, die Hochschule wieder zu „ Dresdens Suite No. 1“ (so der Titel seiner Rauminstallation) zu machen, wohingegen Anne Neukamps Präsentation eher routiniert anmutet („Routine“, so auch der Titel einer ausgestellten Arbeit von 2015). Es geht bei Anne Neukamp um funktionale Bildsprache und reduzierte Bildbotschaften in unserer Alltagswelt, um ein mit Traditionen behaftetes Medium im digitalen Zeitalter. Es fällt schwer, simpel und langweilig an dieser Stelle nicht wertend zu bemühen.

Weltklasse in Dresden

Der kleinste Ausstellungsraum überrascht mit einem künstlerischen Statement sensationeller Wirkung. Spätestens dann, wenn Absolventen der hiesigen Hochschule es schaffen sollten, Kunstwerke zu entwickeln oder herzustellen, die auf den Punkt so auf ihren Präsentationsort abgestimmt sind wie Susan Philipsz’ Arbeit auf die Loggia und/oder so verstörend schön, unheimlich nachhallend und meditativ wie spröde sind wie deren Zwei-Kanal-Sound-Installation „School at Night“ (2020), spätestens dann wird die hiesige Akademie wieder zu den international relevanten Playern der Kunstausbildung gehören.

Zunächst sieht man in der Loggia mit ihren zwei roten Wänden nichts. Lässt man seine Augen auf der Suche nach dem Kunstwerk durch den Raum schweifen, sieht man unter der Decke zwei kleine Lautsprecher. Aus diesen dringen Laute. Ein Kinderlied wird gesungen. Schön und gruselig zugleich, man spürt die Anwesenheit des abwesenden Kindes. Die Arbeit der Turner-Preisträgerin und Documenta-Teilnehmerin Susan Philipsz nimmt Bezug auf Dario Argentos Kulthorror „Profondo Rosso“ ( Rosso – Farbe des Todes) von 1975. Eine Serie bestialischer Morde führt den Haupthelden zur verborgenen Kindheitserinnerung, in der die Mutter an Weihnachten seinen Vater erstach, während ein Kinderlied zu hören war. Immer wenn im Film das Lied ertönt, geschieht ein grausamer Mord. Mit diesem Wissen ist man froh, wenn man nicht allein in der Loggia ist. Ein Thriller voller Erhabenheit, eine Punktlandung, ein Kunstwerk, das einen in die Flucht treibt und in seinem Bann behält, dem man sich nicht entziehen kann und hoffnungslos verfällt.

Mit der Installations- und Performancekünstlerin Nevin Aladag hat die HfBK eine weitere Documenta-Teilnehmerin verpflichten können. Ihre im Oktogon präsentierten 3-Kanal-Videoarbeiten „Traces“ (2015) und „Session“ (2013) sind von enormer künstlerischer Qualität. In den Videos porträtiert die Künstlerin die Städte Stuttgart und Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit dem Klang und der Bewegung einer Reihe an regionaltypischen Musikinstrumenten. Bilder und Töne sind Ergebnis eines gezielt gesuchten Zufalls. Die Instrumente werden ins Wasser ge- und mit Sand beworfen, durch Wind anschlagende Stöcke erzeugen ebenso Geräusche wie der Fahrtwind in einem Gefährt. Dutzende solcher Improvisationen mit zufälligen Ergebnissen führen zu einer visuellen und akustischen Einheit von jeweils drei zeitgleich abgespielten Sequenzen. Weltklasse in Dresden.

verlängert bis 28. Juni, Hochschule für Bildende Künste Dresden

www.hfbk-dresden.de

Von Patrick-Daniel Baer