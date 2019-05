Dresden

Mit einer Feierstunde ist Martin Schultze-Griebler am Montag offiziell in das Amt des Präsidenten des Dresdner Amtsgerichts eingeführt worden. Der 62-Jährige hat das Amt aber bereits seit 1. März inne. Er arbeitet seit 1992 in der sächsischen Justiz, zuerst in Meißen dann am Dresdner Amtsgericht.

1996 wurde er Vorsitzender Richter am Landgericht. 2001 wechselte Schultze-Griebler als Referatsleiter ins Justizministerium. Seit 2006 ist der Jurist Vizepräsident des Dresdner Landgerichts, verfügt also über langjährige Verwaltungserfahrung. Gleichzeitig wurde der vormalige Amtsgerichtspräsident Hans Strobl offiziell verabschiedet. Er wurde im November 2017 zum Generalstaatsanwalt des Freistaates ernannt.

