Wer vormittags im Stadtzentrum frühstücken oder später einen Kaffee trinken will, denkt wahrscheinlich nicht daran, in Richtung Hygiene Museum zu fahren. Von hier aus liegt die Altstadt einige Gehminuten entfernt, Touristentrubel und Sightseeing Fehlanzeige. Keine ideale Lage für die Gastronomie, sollte man meinen. Das Café Milchmädchen an der Grunaer Straße beweist das Gegenteil. Schon 10 Uhr sind Terrasse und Innenraum des Milchmädchens voll, wartende Gäste sammeln sich vor dem Eingang.

Eine Woche im Voraus ausgebucht

Schwarz gekleidete Kellner flitzen umher, nehmen Bestellungen auf, räumen und wischen auf den Tischen und winken die nächsten Gäste heran. Wer meint, hier spontan zum Brunchen vorbeikommen zu können, hat sich geirrt – das Milchmädchen ist schon eine Woche im Voraus ausgebucht, sagt die junge Besitzerin Anja Sperling. Hinter der Erfolgsgeschichte steckt keineswegs nur Glück, sondern vor allem Know-how und ein handfester Businessplan.

Anja Sperling hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Bereits mit Mitte Zwanzig erarbeitete sie sich beim Discounter Lidl eine Führungsposition, doch ihr Unternehmergeist war damit noch nicht ausgeschöpft. „Ich bin einer dieser Menschen, die immer denken, da muss doch noch mehr gehen“, sagt die 30-Jährige. Den Traum vom eigenen Café hatte sie schon lange. Die Liebe zur Gastronomie entdeckte sie durch ihren Nebenjob als Kellnerin während des Studiums. „Genuss und Essen – das war schon immer meins“. Sie sei häufiger im Restaurant als in der Uni gewesen.

Frische Waffeln, Rührei und Kaffee den ganzen Tag

Irgendwann wurde aus „Ich will“ ein „ Ich mache“. Im Januar 2016 begann Sperling mit der Planung des Cafés, neben ihrem Job bei Lidl. „Mit der Unterzeichnung des Mietvertrags war der Sprung in die Selbstständigkeit getan“, erinnert sie sich. Ein halbes Jahr später öffnete das Café Milchmädchen seine Türen.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Nach weiteren sechs Monaten waren die Wochenenden bereits regelmäßig ausgebucht, berichtet Sperling. Und das obwohl viele an der Lage gezweifelt hätten, sagt sie. Aber als studierte BWLerin hatte Anja Sperling alle Risiken auf dem Schirm. „Ich habe eine Marktanalyse für die Lage durchgeführt und einen Businessplan für die Bank geschrieben“, erklärt sie. „Ich hatte immer einen Plan B für den Fall, dass es nicht läuft.“ Der war nicht nötig. Trotz vermeintlich ungünstiger Lage kommen mittlerweile nicht nur Dresdner, sondern auch viele Touristen ins Milchmädchen.

Im Café Milchmädchen sind leere Plätze eine Seltenheit. Gäste schätzen vor allem das ganztägig angebotene Frühstück. Quelle: Dietrich Flechtner

Sperlings Alleinstellungsmerkmal ist das ganztägige Frühstück. „Gerade am Wochenende wird das sehr gerne genutzt“, erklärt sie. Während andere Restaurants und Gaststätten die Mittags- und Abendkarten anbieten, bietet das Milchmädchen bis 18 Uhr frische Waffeln, Rührei und Kaffeespezialitäten an. Dabei nutzt Sperling wo es möglich ist regionale Produkte. „Ich find es sehr wichtig, Unternehmen aus der Umgebung zu unterstützen“, sagt sie. „Es ist sehr schön die Produzenten zu kennen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten“.

Auf der Karte findet man Kaffee von Mrs Brown, einer Rösterei am Rande der Stadt. Die Brötchen kommen von der Bäckerei Krause, die Konfitüren stellen die Marmeladenmädchen in Dresden her. „Die Qualität der Produkte ist immer besser, wenn sie nicht aus einer riesigen Fabrik kommen, sondern mit Liebe zubereitet werden“, findet die Unternehmerin. Auch sonst setzt sie auf Handarbeit, alle Kuchen sind selbst gebacken. Veganer Birne-Walnuss-Kuchen, Blaubeer-Cheesecake mit Baiser, Fudge-Brownies mit Salzflocken und die klassische Eierschecke drängen sich in der gefüllten Vitrine, die fast so lang ist wie die Theke.

Expansionspläne stehen schon

Im Milchmädchen kommt Experimentierfreudigkeit auf den Teller. Das vegane Ahorn-Mandel-Müsli wird vor Ort gemacht, die Frühstückseier und der Haferbrei selbst gekocht und die Waffeln frisch gebacken. Auch die Arbeitseinteilung im Milchmädchen ist unkonventionell. Morgens kommen die Angestellten zur Schicht und entscheiden, was sie an dem Tag machen wollen. „Einen Koch würde es unterfordern nur Wurst- und Käseplatten zu belegen und ab und zu ein Rührei zu braten“, sagt Sperling. Ihr ist es wichtig, dass Service und Küchenpersonal beide Perspektiven kennen. „In Restaurants gibt es oft kleine Dispute. Wenn man aber weiß, wie es ist, mit Zeitdruck und vielen Bestellungen in der Küche zu stehen, dann fällt es leichter, das als Kellner einem Gast zu erklären“.

Selbst die Coronapandemie konnte die Erfolgskurve des Café Milchmädchen nicht ebnen. Nach den Monaten der Zwangsschließung brauchte es zwei Anlaufwochen, dann war das Reservierungsbuch wieder voll, sagt Sperling. Tatsächlich lief es diesen Sommer noch besser als in den Vorjahren. „Ich glaube uns spielte in die Karten, dass die Deutschen im eigenen Land Urlaub gemacht haben.“

Mittlerweile könnte sie das Café an Wochenenden zwei- bis drei Mal füllen, so viele Reservierungsanfragen bekommt sie. Deswegen will Anja Sperling expandieren. Für nächstes Jahr plant sie, motiviert vom positiven Feedback der Kunden, einen weiteren Standort zu eröffnen. „Viele Gäste finden, dass Cafés wie unseres auch gut in ihre Nachbarschaft passen würden.“ Noch sei allerdings nichts in Sack und Tüten.

