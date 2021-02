Dresden

Der Sonnabend kam trüb daher, es war kalt und nieselig in der Landeshauptstadt - da zog es keinen Hund und auch nicht dessen Herrchen wirklich gern nach draußen. Außerdem saß halb Dresden am Nachmittag gebannt vor dem Fernseher, um mitzuverfolgen, wie sich Dynamo im Spitzenspiel der 3. Liga gegen den FC Ingolstadt schlug. Was die Schwarz-Gelben da boten, war beste Unterhaltung, denn sie zerlegten die „Schanzer“ von der Donau, gewannen mit 4:0. Da hätte sich selbst bei Kaiserwetter kein SGD-Sympathisant geärgert, wenn er den Ausgang zugunsten des Fußballnachmittags vor der Glotze gestrichen hätte.

Am Sonntag aber schwärmten die Dresdner raus in den Großen Garten, an die Elbwiesen, in die Heide, nach Pillnitz und Moritzburg. Die Sonne schien bereits am Morgen, die Temperaturen kletterten im Tagesverlauf bis auf 10 Grad plus. Auf den Kinderspielplätzen in Johannstadt unweit der Fähre herrschte reger Betrieb, auf der Wiese daneben wurde nun selbst gekickt. Einige Kinder trugen dabei das Trikot ihres Lieblingsspielers von Dynamo noch stolzer als sonst über das Grün unweit des Fährgartens.

Unterhalb der Elbschlösser wurde es auf den Radwegen auf beiden Seiten des großen Stromes schon mal eng: Radler, Rollerblader und Fußgänger mussten sich an den Engstellen hier und da ihren Weg durch den Gegenverkehr bahnen. Bis zum frühen Abend war Sonne angesagt, dann erst ebbte der Betrieb allmählich ab.

Am Montag wird es nicht ganz so freundlich sein, da soll sich die Sonne erst am Nachmittag etwas zeigen. Die Tageshöchsttemperatur bleibt mit 10 Grad plus weiter angenehm. Strahlenden Sonnenschein erwarten die Meteorologen erst wieder am Dienstag und Mittwoch, dann auch wieder länger. Auch an diesen Tagen soll es trocken bleiben. Wer im Homeoffice festsitzt, wird sich in die Zeiten zurücksehen, in denen man auf dem Arbeits- und Nachhauseweg wenigstens ein bisschen Frischluft und Sonne nebenbei tanken konnte. Aber vielleicht lässt sich die Arbeit anders einteilen, eine längere Mittagspause an der Elbe einschieben. Es lohnt sich!

Von Jochen Leimert