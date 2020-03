Frühlingsgefühle bei den Dresdner Elefanten

Dresden

Die Sonne scheint, die Frühblüher schießen aus dem Boden – und auch bei den Afrikanischen Elefanten im Dresdner Zoo tut sich was: In den letzten Tagen scheinen der Bulle Tembo und die Dresdner Leitkuh Sawu Frühlingsgefühle bekommen zu haben. Mehrfach konnten Pfleger und Zoobesucher beobachten, wie die mächtigen Tiere Elefantenhochzeit feierten.

Auch am Dienstagvormittag bestieg Tembo die im Zyklus befindliche Kuh, der Deckakt dauerte etwa eine Minute. Für den Zoo war das eine gute Nachricht, denn jede Paarung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass es endlich mit der ersten Elefantengeburt auf natürlichem Weg im Dresdner Tiergarten klappt.

Erst ein einziges Mal hat es im viertältesten Zoo Deutschlands eine Elefantengeburt gegeben. 2006 kam der Jungbulle Thabo-Umasai zur Welt, nachdem seine Mutter Drumbo mit dem Sperma eines Zuchtbullen aus dem englischen Zoo in Colchester künstlich befruchtet worden war.

Thabos Vater heißt auch Tembo und ist ein 1983 in Sambia geborener Wildfang, der noch immer in Essex nordöstlich von London lebt, während Thabo 2017 im Zoo von Pittsburg an einer Autoimmunkrankheit starb.

Alle drei Kühe bereits gedeckt

Seit er im November 2018 leihweise im Dresdner Zoo eingezogen ist, soll nun der 1985 in Simbabwe geborene und ab 1987 im Tierpark Berlin-Friedrichfelde aufgewachsene Tusker Tembo für Nachwuchs sorgen. Alle drei Kühe – neben Sawu (25) leben noch Drumbo (30) und Mogli (24) auf der Anlage – hat der 3,8 Tonnen schwere Bulle schon gedeckt, „aber bis jetzt ist es leider nicht zu einer Trächtigkeit gekommen“, bedauert der zoologische Leiter Wolfgang Ludwig, „wir müssen weiter abwarten.“

Woran das liegt, das kann der Zoo derzeit nur mutmaßen. Da Tembo in Berlin schon siebenmal Nachwuchs gezeugt hat und seither auch nicht krank war, kann es eigentlich nicht an ihm liegen: „Er ist in einem Alter, in dem er noch lange Jungtiere produzieren könnte. Wir werden aber die Spermienqualität mal untersuchen lassen – eigentlich nur, um sicherzustellen, dass es nicht an ihm liegt“, sagt Ludwig.

Der Fachmann sagt zugleich: „Unter Umständen müssen aber auch die Kühe mal untersucht werden, denn es gehören ja immer zwei dazu. Sawu wäre eine Erstgebärende und ist in einem Alter, in dem es schon fast zu spät ist. Bei unseren Kühen ist die Grenze schon erreicht. Das sind die Auskünfte, die ich von Tierärzten bekommen habe.“

Eher schlanker Bulle hat in Dresden deutlich zugenommen

Aufgeben möchte der Zoo die Hoffnung auf Elefantenbabys aber noch nicht, betont Ludwig: „Wenn rauskommt, dass die Spermienqualität zu wünschen übrig lässt, könnte man es auch noch einmal mit einem anderen Bullen probieren.“ Doch noch glaubt man an Tembos Manneskraft und an die Fruchtbarkeit der Kühe, die Tembo inzwischen auch dann deckt, wenn er nicht allein mit der jeweils empfängnisbereiten Partnerin auf der Freianlage ist.

Anfangs hatten sich Paarungen nur ergeben, wenn die Tiere zu zweit draußen waren: „Mittlerweile deckt er auch in der Gruppe, das hat sich eingespielt. Die anderen Kühe haben es mittlerweile oft genug mitbekommen, dass er sich nähert, wenn eine im Östrus ist.“ Bewusst wird Tembo jetzt häufiger mit mehreren Kühen vergesellschaftet: „Unsere bisherige Strategie hat ja nicht geklappt“, erklärt Ludwig. Wohl fühlt sich Tembo in Dresden aber allemal, der eher schlanke Bulle hat hier deutlich zugenommen.

Freudig erwartet: Geburten im Zoo Dresden

Zur Galerie Freudig erwartet: Geburten im Zoo Dresden

Von Jochen Leimert