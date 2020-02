Das planen Dresdens Floristen zur Blumenschau im Großen Garten

Dresden

„Klar hätten wir auch gerne Porzellan aus der Manufaktur in Meißen gehabt, aber das hat leider nicht geklappt“, bedauert Anja Schneider. Die Floristmeisterin und Ausbilderin am Dresdner Institut für Floristik arrangiert mit einer Umschülerin probehalber Blüten und Zweige in Freiberger und Dresdner Porzellan.

Letzteres wurde noch beim Ausverkauf in Freital ergattert. Denn die Vorbereitungen für Deutschlands bedeutendste Frühlingsblumenschau, den „Frühling im Palais“, laufen auf Hochtouren. Eröffnet wird die Ausstellung im Palais im Großen Garten am 28. Februar. Mit rund 40 000 Zwiebelblumen, Stauden und Gehölzen, aber auch unzähligen Schnittblumen, Zweigen und anderem mehr wollen Gärtner, Floristen und Designer das historische Gebäude wieder in einen duftenden Blütenpalast verwandeln.

„Floristen können mehr als Blumensträuße binden“

Die Schau, die wegen des großen Aufwandes nur alle zwei Jahre stattfindet, widmet sich diesmal Blütezeiten in der europäischen Kulturgeschichte. „Wir spannen den Bogen von der Blütezeit der Klostergärten im 12. Jahrhundert über die Renaissance, die Tulpomanie, die große Zeit der Postkutschen im frühen 19. Jahrhundert, die Ära des modernen Tanzes in den 1920er Jahren bis in die Gegenwart mit neuen Gartenkonzepten“, erklärt Designerin Bea Berthold, die für das Gestaltungskonzept der Frühlingsblumenschau verantwortlich zeichnet. Auch Porzellan spielt diesmal eine Rolle.

Die Frühlingsblumenschau im Palais ist für alle Beteiligten eine große Herausforderung und zugleich eine Leistungsschau. „Wir können zeigen, dass Floristen weit mehr können als Blumensträuße binden“, spricht Anja Schneider für ihren Berufsstand. Zwischen 15 und 20 Floristen – sowohl Schüler als auch Ausbilder und Dozenten – wirken an der Blumenschau mit.

Besondere Tulpen und außergewöhnliche Narzissen

Die Besucher können sich beim Frühling im Palais nicht nur von Farben und Düften berauschen lassen, sondern vielleicht sogar die eine oder andere Gestaltungsidee mit nach Hause nehmen. Außerdem suchen Gärtner und Floristen auch nach nicht alltäglichen Pflanzensorten oder auch Blütenformen. „Wir werden diesmal sehr besondere Tulpen und außergewöhnliche Narzissen präsentieren“, verspricht Anja Schneider. Und mal sehen, ob die Gärtner es tatsächlich schaffen, Kartoffelpflanzen und Apfelbäumchen zur gleichen Zeit zur Blüte zu bringen.

Von Catrin Steinbach