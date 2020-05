Frontalattacke der CDU auf das Corona-Krisenmanagement Dirk Hilberts

Dresden

Bisher war die überparteiliche Lesart eindeutig: Bis auf wenige Ausnahmen machen die Stadtverwaltung und Krisenmanager Dirk Hilbert ( FDP) einen vernünftigen Job, hieß es regelmäßig von allen Seiten. Je näher die Normalität heranrückt, um so zerbrechlicher wird der Konsens. CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel attackiert Hilbert jetzt in ungewöhnlich scharfer Form.

„Unnötige verbale Entgleisung“

„Skandalös“, „überfordert“, „ Selbstinszenierung“, „Alleingänge“ – die Liste der Wörter, die der eher für bedachte und ausgewogene Äußerungen bekannte Reichel in den Mund nimmt, lässt wenig aus. „Dass der Oberbürgermeister das Vorgehen des Freistaates als Harakiri bezeichnet hat, ist nicht nur eine unnötige verbale Entgleisung“, so der CDU-Kreisvorsitzende. Es zeige zum wiederholten Mal, dass sich Hilbert in der aktuellen Krise nicht der Verantwortung seines Amtes bewusst sei.

„Es geht zu schnell und zu langsam zugleich“

In der aktuell angespannten Lage müssten der Freistaat Sachsen und der kommunale Bereich vertrauensvoll und effizient zusammenarbeiten, erklärt Reichel. Der OB zeichne sich stattdessen seit Wochen dadurch aus, dass es ihm auf Landesebene gleichzeitig zu schnell und zu langsam gehe.

Der CDU-Kreisvorsitzender Markus Reichel Quelle: Archiv

„Unerklärlicher Alleingang vor der Allgemeinverfügung“

So habe Hilbert in einem unerklärlichen Alleingang fünf Stunden vor der ersten Allgemeinverfügung des Freistaates Ausgangsbeschränkungen für Dresden verkündet. Kurz darauf habe der OB unnötig über die Geschwindigkeit bei der Einführung der Maskenpflicht „genörgelt“ – was zur „vorhersehbaren und vollkommen unverantwortlichen Maskenverteil-Party“ geführt habe.

„In Dresden offensichtlich nicht vorbereitet“

Die erneute Kritik von Hilbert am Freistaat sei „skandalös“. Als Chef der Verwaltung hätte er längst zu dem Ergebnis kommen müssen, dass in allen Bereichen Hygienekonzepte erforderlich seien. Alle Lockerungen seien nicht erst seit Mittwoch vergangener Woche im Gespräch. Die Öffnung der Spielplätze sei beispielsweise viel früher von den Kommunen eingefordert worden. „Da muss ich mich schon wundern, dass dies offensichtlich in Dresden nicht vorbereitet worden ist.“

„Erwarte weniger Selbstinszenierung “

Einerseits bringe Hilbert durch Alleingänge den Freistaat in Zugzwang, so Reichel. Andererseits könne er aber selbst nicht rasch reagieren. „Das passt nicht zusammen. Anders als durch Überforderung kann ich mir das nicht erklären. Ich erwarte von einem Oberbürgermeister nicht nur in der Krise weniger Selbstinszenierung und mehr Zeit und Kraft für die eigentliche Verwaltungsarbeit“, so Reichel in seiner Generalkritik.

