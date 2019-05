Dresden

Feucht, fröhlich und überwiegend friedlich haben die Herren in Dresden und Umgebung ihren Ehrentag gefeiert. Bei herrlichem Sonnenschein zogen bereits am Vormittag unzählige Männergruppen mit Handwagen, Fahrrädern oder anderen „Lastenträgern“ durch die Stadt und ins Grüne. Besonders viele nutzten den Feiertag für einen Ausflug in die Sächsische Schweiz. Die S-Bahnen hatten zeitweise Mühe, den Massenandrang zu bewältigen.

Laut eines Polizeisprechers blieb bis zum Abend sowohl in Dresden als auch im Umland alles friedlich, abgesehen von wenigen Fällen, in denen Betrunkene in Streit gerieten.

