Dresden

Die „ Fritzsche & Steinbach Bürosysteme GmbH“ zieht von Chemnitz nach Dresden. Das Un­ternehmen errichtet zur Zeit einen Bürokomplex mit Logistikzentrale unmittelbar an der A 17 in Dresden-Gittersee.

„Mittlerweile machen wir in Dresden 80 Prozent unseres Umsatzes. Das ist der Grund, warum wir in Dresden bauen und damit in die weitere Zukunft investieren“, sagte Geschäftsführer Rüdiger Fritzsche. Dennoch würden die Ar­beitsplätze in Chemnitz bestehen bleiben – lediglich Zentrale und Niederlassung werden getauscht.

Der erste symbolische Spatenstich ist bereits vollzogen. Momentan wird auf dem Gelände Baufreiheit geschaffen, im Anschluss starten die Arbeiten.

Von DNN