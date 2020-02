In der zweiten „Dresdner Rede“ des Jahres war der bekannte Soziologe Hartmut Rosa in Dresden zu hören. In seinem unterhaltsamen Vortrag schilderte Rosa die Gegenwart als eine von Ohnmachtserfahrungen und in Aggressionsbereitschaft mündende Zivilisationsmüdigkeit, zugleich empfahl er das Konzept der „Resonanz“ als neuen goldenen Mittelweg.