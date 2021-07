Frischekur für Otto-Dix-Ring in Dresden

Dresden

Das Wohngebiet rund um den Otto-Dix-Ring in Reick hat schon bessere Zeiten gesehen. Um den Ruf des Plattenbaustandortes ist es nicht zum Besten bestellt, das Stadtteilzentrum Otto-Dix-Center weist eine hohe Leerstandsrate auf. Jetzt will die Stadtverwaltung das Wohnquartier aufwerten. Dabei sind auch die Anwohner gefragt.

Für das Stadtgebiet soll ein übergreifendes Konzept entwickelt werden, in dem sich gesamtstädtische Interessen wie der Bau neuer Wohnungen, eine wohnortnahe Versorgung und vielfältige Nutzungsmöglichkeiten wiederfinden, erklärte die Verwaltung. Im Blickpunkt stünden zum großen Teil die Fläche einer ehemaligen Gärtnerei, die ein enormes Entwicklungspotenzial besitze. Auch das Otto-Dix-Center solle sich als Versorgungszentrum im Stadtteil neuen Gegebenheiten anpassen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Gebiet schließt im Osten mit dem Wohngebiet von der Walter-Arnold-Straße bis zur Reicker Straße ab. Das ehemalige Zentrum des Wohngebietes soll aufgewertet und mit den beiden anderen Entwicklungsbereichen funktional verknüpft werden. In der ersten Phase der Bürgerbeteiligung lädt die Landeshauptstadt interessierte Dresdnerinnen und Dresdner ein, bis zum 18. Juli an einer Online-Befragung teilzunehmen und einen Fragebogen auszufüllen. Im Mittelpunkt stehen die Themen: „Was verbinden Sie mit dem Gebiet? Was gefällt Ihnen gut? Was wünschen Sie sich für die Gebietsentwicklung?“ Die Teilnahme an der Online-Befragung ist unter dem Link www.dresden.de/otto-dix-quartier möglich.

Bürgerwerkstatt im Herbst

Wer im Quartier wohnt, erhält ein gedrucktes Informationsblatt als Postwurfsendung, kündigt die Verwaltung an. Darauf können Interessierte, die nicht die Möglichkeit haben, online an der Umfrage teilzunehmen, die Fragen handschriftlich beantworten. Das ausgefüllte Informationsblatt kann im Stadtteilbüro am Koitschgraben, Walter-Arnold-Straße 19, während der Öffnungszeiten, Dienstag 13 bis 17 Uhr und Donnerstag 10 bis 14 Uhr, abgegeben oder in den Briefkasten an der Gebäuderückseite eingeworfen werden.

Lesen Sie auch Das hat die Rathausspitze mit den Stadtteilen vor

In der zweiten Phase wird im Herbst 2021 eine Bürgerwerkstatt veranstaltet, kündigt die Verwaltung an. Dabei sollen Schwerpunktthemen für die zukünftige städtebauliche Entwicklung des Otto-Dix-Quartiers erarbeitet werden. Grundlage dafür seien die aufbereiteten Stellungnahmen aus der Online-Befragung der Bürgerschaft, von Eigentümern, aus der Politik sowie von Akteuren im und um das Quartier.

Informationen zur Bürgerwerkstatt werden rechtzeitig auf der Internetseite des Projektes veröffentlicht, verspricht die Verwaltung. Die Ergebnisse und Schwerpunkte der Bürgerbeteiligung würden in die Erarbeitung einer Aufgabenstellung als Grundlage für die städtebauliche Rahmenplanung einfließen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat sich die Stärkung der Stadtteile auf die Fahnen geschrieben.

Von Thomas Baumann-Hartwig