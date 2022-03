Friedensgebete für die Ukraine in Dresden: Die Termine

Dresden

Dresdner Kirchgemeinden laden zu Friedensgebeten für die Ukraine ein.

Montag um 17 Uhr organisieren Mitarbeiter des Ökumenischen Informationszentrums Dresden (ÖIZ) ein regelmäßiges Friedensgebet in der evangelischen Kreuzkirche. Das am 7. März, 17 Uhr, gestalten sie gemeinsam mit der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (CJ), es singt der Kammerchor Junges Ensemble Dresden. Im Mittelpunkt stehe die Solidarität mit jüdischen Menschen, die in der Ukraine oder in Dresden leben, teilten die Organisatoren mit. Aktueller Anlass neben dem Krieg in der Ukraine ist die Woche der Brüderlichkeit, die am 6. März beginnt.

Zu den Friedensgebeten montags, 17.30 Uhr, in der evangelischen St.-Michaelskirche in Bühlau, Quohrener Str. 18, seien zuletzt wieder wesentlich mehr Besucher gekommen, etwa 30, sagte Pfarrer Ulf Döring. „Als Kirchgemeinde möchten wir Nächstenliebe leben, zur Verständigung einladen und die Botschaft des Friedens teilen.“ Hier sei Zeit für Stille, für leise und laute Gebete.

Dienstags, 17.30 Uhr, lädt die evangelische Gemeinde Frieden und Hoffnung in die Friedenskirche in Löbtau, Wernerstr. 32, ein.

Die Zahl der Besucher beim Friedensgebet in der Christophoruskirche in Laubegast, Hermann-Seidel-Str. 3, dienstags, 18 Uhr, sei auf etwa 30 gestiegen, so Pfarrer Markus Beulich. Beim letzten hätten die Teilnehmer erstmals eine Kollekte für die Ukraine-Hilfe der Diakonie gesammelt. Als Einzelner fühle man sich mit seinen Ängsten schnell einsam. Hier jedoch treffe man andere, denen es ähnlich gehe und könne mit ihnen gemeinsam Bedrückendes vor Gott bringen.

Ihre „Andacht für Hoffnung und Versöhnung“ mittwochs, 19 Uhr, in der Christuskirche Strehlen, Elsa-Brändström-Str. 1, habe die Gemeinde vor etwa zwei Wochen für den „Frieden nach innen“ begonnen, um dem Streit in Sachen Corona Begegnung, Zuhören und Versöhnung entgegenzusetzen, sagte Pfarrer Friedrich Christoph Ilgner. Sie sei allerdings offen für alle bedrängenden Fragen, so auch für das Thema Ukraine. In Situationen, wo man ohnmächtig Entwicklungen ausgesetzt sei, die man nicht steuern könne, seien sie eine Möglichkeit, dennoch etwas zu tun. „Man geht besorgt hin, nimmt den Gesprächsfaden mit Gott auf. Das wirkt zurück. Man geht gestärkt nach Hause.“

Ein Gespräch nach dem Friedensgebet donnerstags, 18 Uhr, ist im Gemeindezentrum Niedersedlitz, Pfarrer-Schneider-Str. 7, möglich.

„Beten Sie mit uns für ein baldiges Ende des Krieges in der Ukraine und der vielen anderen gewaltsamen Konflikte in unserer Welt“, ermuntert die Kirchgemeinde Dresden-Plauen. Donnerstags, 19 Uhr, sei dafür Gelegenheit in der Auferstehungskirche, Reckestr. 6.

Die Kirche in Prohlis, Georg-Palitzsch-Str. 2, lädt jeden Sonntag, 18 Uhr, zum Gebet für den Frieden ein.

Katholische Christen nutzen dafür ihre regelmäßigen Gottesdienste oder Wochentagsmessen. Die katholische Pfarrei St. Elisabeth Dresden stellt außerdem schon seit längerem ihre Kirche Mariä Himmelfahrt, Wittenberger Str. 88 a, aus der Ukraine stammenden griechisch-katholischen Christen für Gottesdienste mit ihrem Pfarrer Bogdan Luka zur Verfügung. Die nächsten sind für 6. März, 8.30 Uhr, und 9. März., 18 Uhr, geplant.

Bei Anfragen zu praktischer Hilfe verweist die Diakonie in Dresden zum einen auf das zentrale Internetportal der Stadt www.dresden.de, beim Wunsch zu spenden auf die Diakonie-Katastrophenhilfe (www.diakonie-katastrophenhilfe.de). Sie hat Partnerorganisationen in der Ukraine; ebenso Caritas International (www.caritas-international.de).

Von Tomas Gärtner