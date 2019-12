Ausleihe kostenlos: Dresden hat ein neues Lastenrad

Dresden

Es ist das leichteste und kompakteste Mitglied in der Familie der Dresdner Lastenräder: Am Mittwoch bekam der Dresdner Fahrradclub ( ADFC) die „Luise“ vom Stadtbezirksamt Neustadt überreicht. Das Fahrrad mit zusammenklappbarem Korb wurde mit Projektfördermitteln finanziert und steht ab sofort am Fahrradgeschäft „Meissner Raeder“ an der Louisenstraße.

Das Projekt der ausleihbaren Lastenräder läuft unter dem Namen Frieda & Friedrich. Mit „Luise“ gibt es jetzt insgesamt fünf ADFC-Räder sowie vier weitere von Partnern, die kostenfrei ausgeliehen werden können. Gebucht werden können sie online: Ein Kalender auf der Internetseite zeigt an, an welchen Tagen die Räder an ihren Stationen noch verfügbar sind.

„Henry“ und die „Wilde Hilde“ tragen bis zu 150 Kilogramm

Jedes Rad ist auf bestimmte Bedürfnisse ausgerichtet. So darf „Luise“ mit maximal 70 Kilogramm Gepäck beladen werden, alternativ gibt es Platz für zwei Kinder. Doch auch für mehr Gepäck ist nicht zwingend ein Auto nötig: Die Lastenräder „Henry“ und die „Wilde Hilde“ tragen bis zu 150 Kilogramm plus Fahrer. Beide bestehen aus einem Fahrrad und einem Lastenanhänger mit Elektrounterstützung.

Der Verleih ist zwar kostenfrei, doch fallen Kosten für regelmäßige Reparaturen sowie die Organisation des Projekts an. Deshalb bittet der ADFC um Spenden. Zwischen fünf und zehn Euro seien pro Ausleihe nötig, um die Kosten zu decken.

Das ehrenamtliche Projekt wurde 2016 von zehn Fahrradfreunden ins Leben gerufen. Seither wurde schon über 2000 Mal ein solches Rad ausgeliehen. Die Räder sind nicht nur in der Neustadt, sondern auch rund um den Großen Garten und in der Altstadt stationiert. In den nächsten Monaten soll der Fuhrpark weiter wachsen.

www.friedafriedrich.de

Von Lisa-Marie Leuteritz