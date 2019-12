„Fridays for Future“: kämpferisch trotz sinkender Teilnehmerzahlen

Dresden

„We are unstoppable, another world is possible“ – skandierten auch am Freitag wieder die Mitglieder der „ Fridays for Future“-Bewegung. Zum einjährigen Jubiläum versammelten sich laut Aussagen der Polizei rund 60 bis 70 Menschen auf dem Theaterplatz in Dresden. Wohl nur der harte Kern der Klimaschützer, vergleicht man die Zahlen mit dem vierten „Global Climate Strike“ Ende November.

Ist die Luft raus bei „ Fridays for Future “?

Mobilisierte „ Fridays for Future“ Dresden damals mehrere Tausend, schien die Luft einige Wochen später raus zu sein. Ob die Bewegung langsam an ihre Grenzen stößt? Möglich, denn auch am Freitag merkte so manch ein Teilnehmer an, dass die wöchentlichen Demonstrationen vielleicht etwas zu viel seien. Als kleine Information am Rande: Auch beim vierten globalen Klimastreik am 29. November waren deutschlandweit nicht mal mehr halb so viele Protestler auf der Straße wie bei der Vorgängerveranstaltung am 20. September. „ Fridays for Future“ Deutschland sprach von 630 000 Menschen, zwei Monate zuvor zählten sie noch 1,4 Millionen.

Die 60 bis 70 Menschen in Dresden blieben davon allerdings unbeeindruckt und zogen vom Theaterplatz gen Postplatz bis hin zur Waisenhausstraße. Von dort ging es Richtung Georgplatz und über die St. Petersburger Straße zum Hauptbahnhof. „Die Einhaltung der Pariser Klimaziele ist immer noch unsicher, also demonstrieren wir weiter!“ teilte „ Fridays for Future“ Dresden am Dienstag auf Twitter mit.

Kämpferisch, hat die Bewegung bis dato doch kaum messbare Auswirkungen auf die Klimapolitik der einzelnen Staaten erwirken können.

