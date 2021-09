Dresden

In mehreren sächsischen Städten sind zwei Tage vor der Bundestagswahl die Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straße gegangen. In Dresden gab es eine Großdemo mit 4000 Menschen, die vom Alaunpark über den Theaterplatz führte.

In Leipzig startete am frühen Freitagnachmittag eine Demonstration mit mehreren Tausend Teilnehmern. Auch in Chemnitz und weiteren Städten wie Pirna, Plauen, Freiberg und Görlitz wollten ebenfalls Menschen protestieren. Die Veranstaltungen sind Teil eines globalen Klimastreiks. In Deutschland sind laut Angaben von Fridays for Future mehr als 470 Proteste angemeldet.

Neben jungen Menschen waren auch Eltern mit kleinen Kindern und ältere Menschen unterwegs. An den meisten Orten starteten die Demonstrationen am frühen Nachmittag und damit für die meisten Schülerinnen und Schüler wohl nach Schulschluss. Für alle anderen gilt laut Auskunft des sächsischen Schulministeriums: Die Teilnahme an Demos während der Unterrichtszeit sei in Sachsen als unentschuldigtes Fehlen zu werten.

Von dpa