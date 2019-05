Dresden

„Es ist krank, dass in diesem Land 3000 Tiere pro Minute geschlachtet werden und trotzdem Fleisch noch importiert wird. Es ist krank, dass Europa Müll exportiert, den Kinder in ärmeren Ländern nach Wertstoffen durchwühlen müssen, um zu überleben. Es ist krank, dass hierzulande Biosprit getankt wird, für den der Regenwald abgeholzt wird. Es ist krank, dass Kohlewerken eine Abfindung gezahlt wird, die in einigen Jahren ohnehin hätten abgeschaltet werden müssen“, ruft ’Koma’, ein Sprecher des FFF Dresden durch das Mikrofon und erntet Applaus von der Menge.

Die Menge – das sind an diesem Freitag an die 150 Schüler und etliche Erwachsene, die auf dem Platz der Kreuzkirche für den Schutz des Planeten eintreten. Die Schülerstreik-Bewegung Fridays for Future (FFF) hat sich in den letzten Monaten zunehmend Gehör verschafft. Alle 14 Tage stellen auch Dresdner Schüler eine Demonstration auf die Beine. So auch am Earth-Overshoot-Day an diesem Freitag, zu deutsch Erdüberlastungstag. Der Tag ist eine Kampagne der Global Footprint Organisation und bezeichnet den Tag, ab dem die Menschen mehr Ressourcen verbrauchen, als der Planet natürlicherweise bieten kann. Am 3. Mai war dieses Limit für Deutschland erreicht.

Neben der Treppe der Kreuzkirche wird kostenloses Essen ausgegeben. Plakate können gemalt werden, es gibt Gesangs- und Poetry-Slam – und natürlich Redebeiträge. Die Kinder und Jugendlichen zeigen sich kämpferisch. Sie rufen zur Wahlbeteiligung am 26. Mai auf und mahnen, klimafreundlich zu wählen. „Die Stadt Dresden könnte sich am Klimaschutz einsetzen, indem Stadtwerke und Straßenbahn auf Ökostrom setzen, Solarzellen auf Häusern angebracht werden und mehr Radwege gebaut werden“, sagt ’Koma’. In Anbetracht der Folgen der globalen Klimaerwärmung wie Dürre und Überflutungen sei Klimaschutz in erster Linie Menschenschutz.

Die FFF-Bewegung wird sich am Sonnabend ab 14 Uhr an der Tolerade am Neustädter Bahnhof beteiligen. Zudem macht sie am 12. Mai auf dem Internationalen Radverkehrskongress mit einem Radweg aus Transparenten auf ihre Ziele aufmerksam. Am 21. Juli wird es ein internationales Treffen der FFF-Bewegung in Aachen geben. Drei Sonderzüge fahren dorthin. Einer von Prag aus über Dresden. Der Ticketverkauf läuft bereits. Im Preis von 35 Euro sind sowohl die Zugfahrt als auch die Übernachtung enthalten.

Von PS