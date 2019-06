Dresden

Der Sonne trotzend sind am Freitag erneut Schüler und Studenten, Kinder und Eltern gemeinsam durch Dresden gezogen. Man wolle ein Zeichen gegen die globale Klimapolitik setzen, erklärt Karl Reimer, ein Student aus Dresden. Da an diesem Freitag kein weltweiter Streik geplant war, beteiligten sich diesmal in Dresden rund etwa 350 Menschen an der Demonstration. Dennoch war der Umzug weithin hörbar, „We are unstoppable!“ (dt.: Wir sind unaufhaltsam!) hallte es über den Dresdner Altmarkt.

Während sich die Demonstranten langsam vom Postplatz zum Rathaus bewegten, sah man viele Passanten, die sichtlich angetan waren, einige schlossen sich dem Streik sogar an. Unterstützt wird das Anliegen der Schüler durch zahlreiche, ausdrucksstarke Plakate und das Engagement der Organisatoren, die Sprechchöre initiierten und Reden hielten.

Von RR