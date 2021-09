Dresden

Die Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future (FFF) haben in der Nacht vom 21. auf den 22. September mit Lichtinstallationen in der Stadt zum globalen Klimastreik am 24. September aufgerufen.

Die Protestler projizierten nicht nur den Termin unter anderem an das Kraftwerk Nossener Brücke und die SPD-Parteizentrale. Sie prangerten mit Parolen wie „2038 ist zu spät, lieber Armin!“ oder „Lieber Olaf, 2038 ist zu spät!“ die aus ihrer Sicht viel zu langsamen Kohleausstiegspläne der Regierungsparteien an.

Politiker hätten die Bedrohung durch die Klimakrise nicht verstanden

„Die letzten Wochen im Wahlkampf haben deutlich gemacht, dass viele Politikerinnen und Politiker selbst die Kanzlerkandidaten das Ausmaß und die Bedrohung durch die Klimakrise nicht verstanden haben oder das Problem aussitzen wollen“, kritisiert Clara Hanitzsch, eine der Organisatorinnen von FFF-Dresden, die Bundesregierung.

„Lieber Olaf, 2038 ist zu spät!“ stand in der Nacht vom 21. auf den 22. September an der SPD-Parteizentrale in Dresden. Quelle: Daniel Meißner

Aus diesem Grund geht das Protestbündnis zwei Tage vor der Bundestagswahl an über hundert Orten weltweit unter dem Motto „#AlleFürsKlima“ auf die Straßen, um für eine klimagerechte Politik zu protestieren, die die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens einhält, heißt es in der FFF-Ankündigung.

Culcha Candela tritt bei der Auftaktkundgebung im Alaunpark auf

Um 14 Uhr startet die Auftaktkundgebung im Alaunpark, unterstützt von einem Auftritt der Berliner Band Culcha Candela. Im Anschluss zieht die Demonstration über die Albertbrücke und das Terassenufer zum Theaterplatz, auf dem FFF um 16.45 Uhr eine Zwischenkundgebung abhält. Danach geht es über den Pirnaischen Platz und die Carolabrücke zurück auf den Alaunplatz. In dieser Zeit müssen Autofahrer mit erheblichen Verkehrseinschränkungen im Demogebiet rechnen.

Neben FFF mobilisieren auch die Aktivistinnen und Aktivisten von „Ende Gelände Dresden“ für den globalen Klimastreik. Die Protestler kündigten auf Twitter an, mit einem „antikapitalistischen Block“ auf der Demonstration präsent zu sein.

Von Tim Krause