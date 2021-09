Fridays for Future Dresden: Tausende demonstrieren für konsequenten Klimaschutz

Dresden

Zwei Tage vor der Bundestagswahl ist die Stimmung angespannt bei den Klimaaktivisten von Fridays for Future (FFF). „Die nächste Regierung ist die letzte, die die Klimakrise noch rechtzeitig eindämmen kann“, mahnt FFF-Organisatorin Friederike Fischer. „Keine Partei hat einen 1,5-Grad-Plan im Wahlprogramm vorgelegt. Wir werden die nächste Regierung nicht länger damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern.“

Am Freitag gingen deshalb in Dresden mehrere tausend Menschen auf die Straße, um für einen konsequenten Klimaschutz der nächsten Regierung zu demonstrieren. Das Protestbündnis hatte an mehr als 100 Orten weltweit unter dem Motto „#AllefürsKlima“ zum globalen Klimastreik aufgerufen. Der Dresdner Ableger hatte bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit Lichtinstallationen in der Innenstadt auf den Streik aufmerksam gemacht und die aktuelle Klimapolitik der Regierungsparteien scharf kritisiert.

Culcha Candela heizte die Menge mit „Schöne neue Welt“ an

Um 14.30 Uhr startete der Klimastreik mit der Auftaktkundgebung auf dem Alaunplatz. Die Berliner Band Culcha Candela unterstützte FFF mit einem Konzert und stimmte die Menge mit ihrem Song „Schöne neue Welt“ auf den Protest ein. Kurz vor 16 Uhr zog die Demonstration los über die Albertbrücke sowie das Terrassenufer – und füllte schließlich den kompletten Theaterplatz, auf dem FFF gegen 17.15 Uhr eine Zwischenkundgebung abhielt. Vertreter der Bürgerinitiative „Dresden Zero“, die ei­ne klimaneutrale Landeshauptstadt bis 2035 fordert, von Greenpeace und „Ende Gelände“ betonten noch einmal die Dringlichkeit der Klimakrise und riefen die Leute dazu auf, weiter für den Klimaschutz zu kämpfen und sich bei Aktivistengruppen und Vereinen zu engagieren.

Die Organisatoren sprechen von circa 10 000 Demoteilnehmern

„Was die nächste Bundesregierung jetzt tut beziehungsweise nicht tut, entscheidet, ob wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen oder die Umweltschäden nicht mehr abzuwenden sind“, sagte eine Greenpeace-Aktivistin. Wie ernst die Lage aus Sicht der jungen Aktivisten ist, zeigt auch der derzeitige Hungerstreik von Jugendlichen vorm Berliner Reichstagsgebäude, die offene Gespräche mit den Kanzlerkandidaten fordern.

Nach der Kundgebung ging es über den Pirnaischen Platz und die Carolabrücke wieder zurück zum Alaunplatz. Laut Fridays for Future und Berichten im sozialen Netzwerk Twitter haben sich um die 10 000 Menschen an der Klimademonstration beteiligt. Die Polizei vermeldete auf Anfrage indes mehr als 4000 Demoteilnehmer und spricht von ei­nem ruhigen Verlauf ohne besondere Vorkommnisse. Laut FFF Berlin sollen in der Bundeshauptstadt sogar 100­ 000 Menschen mit Luisa Neubauer und Greta Thunberg auf die Straße gegangen sein.

Von Tim Krause