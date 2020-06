Dresden

Aktivisten von Fridays for Future machten am Dienstag in Dresden ihrem Ärger über die geplante Abwrackprämie Luft. Aus Protest fuhren sie auf Fahrrädern durch die Innenstadt und demonstrierten für nachhaltige Mobilität.

Ein einzelner Demonstrant am Dresdner Elbufer. Quelle: Dietrich Flechtner

Auch in anderen Städten deutschlandweit protestierten Umweltaktivisten unter dem Motto „ Klimaziel statt Lobbydeal“. Anlass dafür waren der in Berlin stattfindende Koalitionsausschuss, der zu den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen für die Industrie in der Coronakrise beraten wollte.

„Wir dürfen nicht weiter in veraltete, fossile Industriezweige investieren, sondern müssen die Konjunkturpakete nutzen, um zukunftsfähige Branchen zu unterstützen und eine widerstandsfähige Gesellschaft aufzubauen“, sagte Friederike Fischer von Fridays for Future Dresden.

